دفن جثماني ضحيتين.. قرارات عاجلة بشأن انهيار عقار إمبابة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول بدفن جثماني ضحيتين من ضحايا انهيار عقار إمبابة بعد انتشال جثمانيهما من أسفل الأنقاض.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتي متوفيين لرجل عمره 55 عاما وصبي عمره 17 عاما إضافة إلى 7 مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثماني المتوفيين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات وصرحت النيابة بدفنهما.

وأضافت التحقيقات أنه مازال مفقود حتى الآن حوالي 8 أشخاص تعكف فرق الإنقاذ على الوصول إلى أماكنهم أسفل الأنقاض حيث تستمر أعمال البحث منذ أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء.

وشهدت منطقة إمبابة انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بإنهيار عقار بمنطقة إمبابة، وجه اللواء محمد مجدى أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تبين من الفحص إنهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة وانتقلت قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الانقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار و لازالت عمليات البحث جارية حيث تم الإستعانة بمعدات محافظة الجيزة و مسئولى حى إمبابة.