مشهد مؤلم في انهيار عقار إمبابة.. مصرع أم وأطفالها تحت الأنقاض

سجلت منطقة الهنيدي بمحيط عقار إمبابة المنهار مشهدا مؤلما منذ قليل عقب استخراج فرق الإنقاذ البري جثامين أم وأطفالها في أكياس الموتى.

وذكر عدد من الأهالي أن المنقذين سمعوا أصوات الأم وأبنائها الساعة الواحدة ظهرا واستطاعوا إدخال مياه لهم من فتحة وسط الأنقاض إلا أنهم عثروا على جثثهم قد فارقوا الحياة منذ قليل.

لا تزال فرق الإنقاذ تعمل بلا كلل في منطقة الكيت كات بإمبابة لانتشال ضحايا انهيار عقار وأجزاء من عقار مجاور، بعد أن أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، تم نقل 8 إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في البداية نقل يوجد 7 مصابين لتلقي العلاج بالمستشفى، بينهم 3 سيدات و4 رجال، و خرج مصاب واحد فقط، كما توجد 6 حالات بحالة مستقرة، في حين سيتم نقل مصابة تعاني من نزيف شديد إلى مستشفى المطرية التعليمي. وقد نُقلت جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة المستشفى، ومنذ قليل تم اخراج المصاب الثامن.

واستيقظ سكان منطقة الهنيدي بالكيت كات صباح اليوم على مأساة، بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ. فور تلقي غرفة عمليات محافظة الجيزة البلاغ، وجه اللواء محمد مجدي أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، رجال الأمن إلى موقع الحادث، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بقيادة اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أثناء عمليات الإنقاذ، قامت الفرق بفصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة كإجراء احترازي، وتم استخدام ونش لرفع حطام العقار، نظرًا لضيق الشوارع وصعوبة الوصول إلى المصابين. وبذل رجال الحماية المدنية جهودًا مضنية لاستخراج المصابين من تحت الأنقاض، حيث تمكنت الفرق مؤخرًا من انتشال أحد المصابين بعد استغاثته.

كما استمعت أجهزة الأمن، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان والمصابين الناجين، وتم تحرير محضر بالواقعة. ووجهت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلبت ملف العقار من الحي للتحقق من صدور أي قرار إزالة أو تنكيس للعقار.

الجهات المختصة أكدت استمرار عمليات البحث والإنقاذ لضمان انتشال أي ناجين محتملين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مع متابعة الوضع لحظة بلحظة لتقييم أي مخاطر قد تهدد العقارات المحيطة.