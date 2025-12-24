أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء الآن بالمزرعة حوالى 2 جنيه، كما هبطت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء " حوالى 2 جنيه بالمزرعة لتسجل نحو 65 جنيهًا بدلا من 67 جنيهًا لتنعكس خلال ساعات على الأسواق .



أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى الانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 58 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيهًا ، أى انخفضت 2 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 67 جنيهًا، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيهًا للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيهًا.



كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 65 جنيهًا بعدما كان سعرها 85 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 94 جنيهًا بعدما سجلت 109 جنيهات أمس ، أى انخفضت 14 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 114 جنيهًا.



أسعار البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ 150 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 60 لـ 70 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن فى رمضان

من جانبه ، أكد النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين أن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار التي تشهدها كل مصادر البروتين الحيواني من لحوم وألبان والدواجن بمشتقاتها،مثمنا جهود الدولة ووزارة الزراعة، في السيطرة على أسعار الأعلاف والمتابعة المستمرة وفرض رقابة مكثفة على صناعة الأعلاف في مصر.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له ،أن وزارة الزراعة دائما سباقة في تكثيف جهود زيادة الانتاج، وضخ المزيد من السلع المختلفة من لحوم دواجن ومنتجاتهما وبقوليات ومنتجات تصنيع غذائي، بمنافذها وتكثيف ذلك خلال الاستعداد لشهر رمضان والأعياد والمواسم في محاولة منها لرفع العبء عن كاهل المواطنين،مؤكدا علي انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في بداية شهر رمضان المعظم.

وشدد ابواللوز على أنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم في الوقت الحالي حتي انتهاء شهر رمضان وخلال أيام العيد، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم ، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، أحد شركات وزارة التموين، كميات كبيرة يوميا من اللحوم والسلع الغذائية المختلفة، ومنافذ وزارة الزراعة، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على السلع باسعار مخفضة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في منافذ التموين والمجمعات الأستهلاكية ومنافذ الزراعة، بنحو 20% بعد مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.