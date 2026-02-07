قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المعارون كلمة السر.. ناقد رياضي يفتح النار علي القلعة الحمراء

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن صفقات القلعة الحمراء الجديدة.

صفقات القلعة الحمراء 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الاهلي يتحايل على اللوائح.. أعار ١٧ لاعبا واللايحة تنص على ٦ فقط ".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الأهلي المصري مع شبيبة القبائل الجزائري على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي أوزو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقدة الملاعب الجزائرية تطارد الأهلي

يدخل الأهلي المواجهة وسط تحدٍ تاريخي يتمثل في تحقيق الفوز داخل الجزائر، وهو ما لم ينجح فيه الفريق بدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2005، عندما انتصر على اتحاد العاصمة في دور الـ16. ومنذ ذلك الحين، خاض المارد الأحمر 8 مباريات أمام الأندية الجزائرية خارج أرضه، انتهت بـ 5 تعادلات و3 هزائم.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي 2015 في الجزائر أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لتظل الملاعب الجزائرية تمثل عقدة تاريخية للفريق الأحمر.

نتائج متباينة في الجولة الماضية

شهدت الجولة السابقة نتائج متباينة للفريقين حيث تعادل الأهلي خارج ملعبه مع يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، فيما تلقى شبيبة القبائل هزيمة مؤلمة أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ما يزيد من دوافع الفريق الجزائري لتعويض تعثره.

صراع النقاط في المجموعة الثانية

يتصدر الأهلي المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث في حين يتذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد نقطتين الأمر الذي يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل سعي كل فريق لتحقيق أهدافه.

لقاء لا يقبل القسمة على اثنين

تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين؛ فالأهلي يسعى لتأكيد صدارته والاقتراب من حسم بطاقة التأهل بينما يتمسك شبيبة القبائل بفرصه الأخيرة في المنافسة ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات حتى صافرة النهاية.

الاهلي الزمالك خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

لماذا فرض الله الصيام على المسلمين ؟

لماذا فرض الله الصيام على المسلمين؟.. الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الجديدة

وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الجديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد