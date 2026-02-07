قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقف محمد صبحي من لقاء زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.. الزمالك يوضح

محمد صبحي
محمد صبحي
إسراء أشرف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن جاهزية محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول، للمشاركة في مباراة زيسكو الزامبي المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن صبحي كان يعاني مؤخرًا من التهابات في وتر أكيلس ونزلة برد، لكنه رغم ذلك خاض لقاء الزمالك الأخير أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق تابع حالة الحارس عن كثب واطمأن على جاهزيته الكاملة لمواجهة بطل زامبيا المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو على ملعب ستاد ليفي مواناواسا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في مباراة مهمة للفريق المصري ضمن منافسات البطولة القارية.

