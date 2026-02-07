فريدة الشوباشي تؤيد مقترح التبرع بالأنسجة بعد الوفاة وتطالب بتيسير الإجراءات

أعلنت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب السابقة، دعمها لمقترح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالأنسجة البشرية بعد الوفاة، وعلى رأسها أنسجة الجلد، مؤكدة أن هذا الملف الإنساني يستحق نقاشا جادا لما له من أثر مباشر في إنقاذ حياة المرضى.



وقالت الشوباشي :" دعما لطلب النائبة أميرة صابر بالتبرع بالاعضاء (الجلد )بعد الوفاة .. وهنا أذكر بقول الله عز وجل "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا" صدق الله العظيم".

كانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، قد تقدمت باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجَّهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، إلى جانب العمل على تيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتوفير احتياجات المرضى من هذه الأنسجة الحيوية.

