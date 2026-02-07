قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إطلاق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت ضرورة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة

أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب
أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة الصحة شبكة عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت يمثل خطوة بالغة الأهمية واستجابة واقعية للتحديات الصحية والاجتماعية المتزايدة التي فرضها التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الرقمي في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح “الجبيلي”، أن التحول الرقمي، رغم ما يحمله من إيجابيات على مستوى التواصل والمعرفة وتسهيل الخدمات، أفرز في المقابل ظواهر سلبية خطيرة، يأتي في مقدمتها إدمان الإنترنت، الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة النفسية والسلوكية، خاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، من بينها العزلة الاجتماعية، وضعف الروابط الأسرية، واضطرابات القلق والاكتئاب، فضلًا عن تراجع التركيز والتحصيل الدراسي، وانخفاض الإنتاجية في بيئة العمل، بما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع ككل.

وأشار "الجبيلي"، إلى أن إطلاق شبكة عيادات متخصصة يعكس إدراك الدولة لأهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، كما يؤكد حرصها على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، وتقديم حلول علمية وعلاجية حديثة تتناسب مع طبيعة هذه التحديات الجديدة.

وأوضح، أن شمول المبادرة لمختلف الفئات العمرية يمثل نقطة قوة حقيقية، نظرًا لأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط للإنترنت لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، بل تمتد لتشمل الأطفال والشباب والكبار، مما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.

كما شدد النائب أحمد الجبيلي، على أهمية دعم هذه العيادات بالكوادر الطبية والنفسية المؤهلة، وتوفير برامج علاجية وتأهيلية متكاملة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تستهدف الأسر والمدارس، بهدف الوقاية قبل العلاج، وبناء جيل قادر على التعامل الإيجابي مع أدوات العصر الرقمي دون الوقوع في مخاطر الإدمان

أحمد الجبيلي مجلس النواب وزارة الصحة الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر: 15 فيلما في مسيرتي.. ورغم ذلك لا تتم دعوتي للمهرجانات!

شمس البارودي

شمس البارودي تنتقد إحدى الفنانات بعد حديثها عن الحجاب

مها نصار

ردحتلى قدام الناس.. مها نصار تكشف تفاصيل خلافها مع هند صبري فى "مناعة"

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد