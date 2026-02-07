مطالب برلمانية بتحديث وتطوير أداء المحليات لحل مشكلات المواطنين

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى من الحكومة وضع سياسات جديدة وغير تقليدية لتحديث وتطوير الادارة المحلية للتفاعل مع مشكلات المواطنين ووضع حلول عاجلة لها.

وأكًد أن الإدارة المحلية هى الواجهة اليومية للدولة أمام المواطن، لكنها تحولت في كثير من المحافظات إلى عبء ثقيل، ومصدر تعطيل، وبيئة خصبة للروتين والبيروقراطية .

كما طالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بايجاد حلول جذرية لمشكلات التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل استخراج تراخيص البناء وصيانة الشوارع والتخلص من القمامة قمامة وفى ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، ما خلق فراغًا رقابيًا خطيرًا.

وتساءل: لماذا تأخر انتخاب المجالس المحلية رغم النص الدستوري؟ومن يراقب أداء رؤساء الأحياء فعليًا؟ ولماذا تُترك المحليات خارج أي تقييم معلن؟

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بالإسراع بإجراء انتخابات المحليات دون مزيد من التسويف، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لرؤساء الأحياء ، ونشر تقارير ربع سنوية عن الخدمات المحلية ، وتفعيل خطوط شكاوى مرتبطة بقرارات فورية ، وتدوير القيادات المحلية.

وأشار إلى أنه لا يمكن بناء دولة حديثة بإدارة محلية مترهلة، فالمحليات إما أن تكون ذراع الدولة الخدمية أو تصبح عبئًا سياسيًا عليها.