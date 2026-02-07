قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب رونالدو عن النصر يهدده بالعقوبات المالية والانضباطية

رونالدو
رونالدو
إسراء أشرف

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن مواجهتي الرياض والكلاسيكو أمام الاتحاد، موجة كبيرة من الجدل في الوسط الرياضي السعودي، وسط تكهنات وتساؤلات حول موقف اللاعب من إدارة النادي واحتجاجه على طريقة إدارة سوق الانتقالات الشتوية.

رونالدو لم يشارك في لقاء النصر أمام الرياض يوم الاثنين الماضي، واستمر غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد مساء الجمعة، في خطوة لم تُبرر بأسباب فنية أو طبية، بل جاءت ضمن الأزمة المستمرة بين اللاعب وإدارة النادي.

ويشعر قائد النصر أن الفريق لم يحصل على الدعم الكافي لتقوية صفوفه مقارنة بمنافسه التقليدي الهلال، الذي عزز تشكيلته بعدة صفقات بارزة، أبرزها الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى الثنائي سايمون بوابري وقادر ميتي.

على الرغم من غياب رونالدو، تمكن النصر من تحقيق فوز مهم على الاتحاد 2-0 في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي، ليصل رصيده إلى 49 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.

لكن هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مدى مشروعية اعتراض اللاعب وحقه في التعبير عن غضبه، مقابل الالتزام بالعقد والواجبات المهنية.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فغن غياب رونالدو عن المباريات دون مبرر طبي أو فني قد يعرضه لعقوبات مالية أو إجراءات انضباطية، وفق لوائح الاحتراف السعودية، وهي لوائح تطبق على جميع اللاعبين دون استثناء، بغض النظر عن مكانتهم أو القيمة السوقية.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أكدت استقلالية الأندية، مشددة على أن أي قرارات لا تخضع لإرادة أي لاعب مهما كانت مكانته، وأن منظومة الاحتراف تقوم على قواعد واضحة للحوكمة والاستدامة، بعيداً عن الضغوط الفردية أو الاعتبارات الشخصية.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر نادي النصر اخبار النصر الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

نسرين أمين

نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها بمسلسل حق ضايع

مي سليم

مي سليم : المنافسة فى رمضان لصالح الجمهور.. خاص

عمرو الليثي

برامج خيرية وإنسانية.. عمرو الليثي يكشف تفاصيل برامجه في شهر رمضان

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد