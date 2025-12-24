أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

طالب الفنان أحمد عبد الحميد جمهوره بالدعاء لوالده، الماكيير محمد عبد الحميد، بعد وفاته إثر وعكة صحية. وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على فيسبوك: "اللهم إنها أول ليلة في قبره، فاغفر له وارحمه، وثبته عند السؤال، ووسع مدخله، واجعله روضة من رياض الجنة، وأعذه من عذاب القبر والنار، ونوّر له قبره واجعله آمنًا مطمئنًا."

منشور أحمد عبد الحميد

وأثار خبر وفاة الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حزنًا واسعًا. وكتب الفنان أحمد عبد الحميد أيضًا: “بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

وتوفي والد الفنان أحمد عبد الحميد إثر إصابته بمرض الفشل الكلوي، وهو من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان.