"متبقيات المبيدات" يختتم برنامجًا تدريبيًا حول نظام إدارة الجودة للمعامل

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، البرنامج التدريبي المتخصص حول "نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017".

جاء البرنامج تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في جهود التدريب ونقل الخبرات، للجهات المعنية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للعاملين في هذا المجال، في خطة وزارة الزراعة، ودور مركز البحوث الزراعية الهام في هذا الشأن، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.

من جانبها قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن البرنامج استهدف مديري الجودة بالمعامل التابعة للمصانع، وشركات المياه، والمتخصصين بالمراكز البحثية، مشيرة إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة من البرامج المتنوعة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع سلامة الأغذية، انطلاقًا من دوره كأحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال على مستوى مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت مدير المعمل، أن البرنامج استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، بواقع 18 ساعة تدريبية شملت الجانبين النظري والعملي، وركز على عدد من المحاور الهامة، من بينها المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولية.

وأكدت على أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الحصول على الاعتماد، إلى جانب المتطلبات الإدارية والفنية، وإجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، فضلًا عن الوثائق اللازمة طبقًا للمواصفة.

كما أكدت أن المعمل يحرص دائمًا على نقل خبراته العلمية والعملية للعاملين في مجال سلامة الأغذية، باعتبار ذلك أحد أدواره المجتمعية، لافتة إلى أن امتلاك المعمل نخبة من الخبراء والمتخصصين يسهم في تقديم هذه البرامج التدريبية بكفاءة عالية.

وفي ختام البرنامج، سلمت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل شهادات حضور البرنامج للسادة المتدربين، والذين أشادوا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم العاملين في قطاع صناعة الغذاء وضمان الجودة.