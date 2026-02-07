قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
"متبقيات المبيدات" يختتم برنامجًا تدريبيًا حول نظام إدارة الجودة للمعامل

شيماء مجدي

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، البرنامج التدريبي المتخصص حول "نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017".

جاء البرنامج تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في جهود التدريب ونقل الخبرات، للجهات المعنية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للعاملين في هذا المجال، في خطة وزارة الزراعة، ودور مركز البحوث الزراعية الهام في هذا الشأن، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.

من جانبها قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن البرنامج استهدف مديري الجودة بالمعامل التابعة للمصانع، وشركات المياه، والمتخصصين بالمراكز البحثية، مشيرة إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة من البرامج المتنوعة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع سلامة الأغذية، انطلاقًا من دوره كأحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال على مستوى مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت مدير المعمل، أن البرنامج استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، بواقع 18 ساعة تدريبية شملت الجانبين النظري والعملي، وركز على عدد من المحاور الهامة، من بينها المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولية.

وأكدت على أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الحصول على الاعتماد، إلى جانب المتطلبات الإدارية والفنية، وإجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، فضلًا عن الوثائق اللازمة طبقًا للمواصفة.

كما أكدت أن المعمل يحرص دائمًا على نقل خبراته العلمية والعملية للعاملين في مجال سلامة الأغذية، باعتبار ذلك أحد أدواره المجتمعية، لافتة إلى أن امتلاك المعمل نخبة من الخبراء والمتخصصين يسهم في تقديم هذه البرامج التدريبية بكفاءة عالية.

وفي ختام البرنامج، سلمت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل شهادات حضور البرنامج للسادة المتدربين، والذين أشادوا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم العاملين في قطاع صناعة الغذاء وضمان الجودة.

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

الصحة تحدد الساعات الآمنة لاستخدام الإنترنت للأطفال والمراهقين

موجة الطقس الحار مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

رئيس الصومال: تدخل إسرائيل غير المشروع يمثل تحديا للقارة الأفريقية بأكملها

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

