سبب وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد .. التفاصيل الكاملة للمرض

أثار خبر وفاة الماكيير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد، صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة .

وكتب الفنان أحمد عبد الحميد : بسم الله الرحمن الرحيم:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنتِي"

وتوفي والد الفنان أحمد عبد الحميد اليوم إثر إصابته بمرض الفشل الكلوي وهو من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان.

وللتوعية بمخاطر هذا المرض نكشف لكم أهم أسباب الفشل الكلوي وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

أسباب الفشل الكلوي

يُعد تدهور حالة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعاً لأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

قد يؤدي داء السكري غير المُسيطر عليه إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر إلى تلف الكلى، بالإضافة إلى أعضاء أخرى.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم يتدفق بقوة عبر الأوعية الدموية في جسمك ومع مرور الوقت ودون علاج، يمكن أن تؤدي هذه القوة الزائدة إلى تلف أنسجة الكلى.

لا يحدث مرض الفشل الكلوي عادةً بسرعة ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي.



يعد مرض الكلى متعدد الكيسات هو حالة وراثية تنتقل من أحد الوالدين وتسبب نمو أكياس مملوءة بالسوائل (أكياس) داخل الكلى.



أمراض الكبيبات و تؤثر على مدى كفاءة الكلى في تصفية الفضلات.



وهناك مايعرف بأمراض الكلى المناعية الذاتية مثل الذئبة مرض مناعي ذاتي يمكن أن يسبب تلف الأعضاء وآلام المفاصل والطفح الجلدي والحمى.

يمكن ان يتطور الفشل الكلوي بسرعة نتيجة سبب غير متوقع ويحدث الفشل الكلوي الحاد (إصابة الكلى الحادة) عندما تفقد الكليتان فجأة قدرتهما على العمل وقد يتطور الفشل الكلوي الحاد في غضون ساعات أو أيام، و لكن غالبًا ما يكون مؤقتًا.