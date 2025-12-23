قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
مرأة ومنوعات

سبب وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد .. التفاصيل الكاملة للمرض

والد الفنان أحمد عبد الحميد
والد الفنان أحمد عبد الحميد
اسماء محمد

أثار خبر وفاة الماكيير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد، صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة .

وكتب الفنان أحمد عبد الحميد : بسم الله الرحمن الرحيم:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنتِي"

وتوفي والد الفنان أحمد عبد الحميد اليوم إثر إصابته بمرض الفشل الكلوي وهو من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان.

وللتوعية بمخاطر هذا المرض نكشف لكم أهم أسباب الفشل الكلوي وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

أسباب الفشل الكلوي

يُعد تدهور حالة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعاً لأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

قد يؤدي داء السكري غير المُسيطر عليه إلى  ارتفاع مستويات السكر في الدم  ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر إلى تلف الكلى، بالإضافة إلى أعضاء أخرى.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم يتدفق بقوة عبر الأوعية الدموية في جسمك  ومع مرور الوقت ودون علاج، يمكن أن تؤدي هذه القوة الزائدة إلى تلف أنسجة الكلى.

لا يحدث مرض الفشل الكلوي عادةً بسرعة ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي.


يعد مرض الكلى متعدد الكيسات هو حالة وراثية تنتقل من أحد الوالدين وتسبب نمو أكياس مملوءة بالسوائل (أكياس) داخل الكلى.


أمراض الكبيبات و تؤثر  على مدى كفاءة الكلى في تصفية الفضلات.


وهناك مايعرف بأمراض الكلى المناعية الذاتية مثل الذئبة مرض مناعي ذاتي يمكن أن يسبب تلف الأعضاء وآلام المفاصل والطفح الجلدي والحمى.

يمكن ان يتطور الفشل الكلوي بسرعة نتيجة سبب غير متوقع ويحدث الفشل الكلوي الحاد (إصابة الكلى الحادة) عندما تفقد الكليتان فجأة قدرتهما على العمل وقد يتطور الفشل الكلوي الحاد في غضون ساعات أو أيام، و لكن غالبًا ما يكون مؤقتًا.

الفنان أحمد عبد الحمي والد الفنان أحمد عبد الحميد الماكيير محمد عبد الحميد وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وفاة الماكيير محمد عبد الحميد

