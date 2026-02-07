قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالمستندات.. "صدى البلد" يكشف أسباب غلق التضامن لمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"

مؤسسة معانا لإنقاء إنسان
مؤسسة معانا لإنقاء إنسان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

آثار قرار وزارة التضامن الاجتماعي  بغلق مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" ذلك الصرح الأشهر لإيواء المواطنين بلا مأوى على مدار سنوات ماضية، العديد من التساؤلات عن أسبابه.

ويكشف موقع " صدى البلد" بالمستندات هذه الأسباب، حيث جاء قرار الغلق الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لحكم قضائي صدر ضد مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".

وتكشف حيثيات الحكم القضائى، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، في فبراير 2025، فى الدعوى رقم 49853، المقامة من وزير التضامن الاجتماعى بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بصفته، ضد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» بصفته، عن غلق المؤسسة وحلها، لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المؤسسة مقيدة برقم 825 لسنة 2018، وتتبع الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، وأن فحص أعمالها، وفقا لما ورد بالحكم كشف عن مخالفات تمثلت في تحصيل تبرعات عن طريق التصدي للجمهور دون حصول على ترخيص بذلك، وتبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير مصارفها الشرعية، وهو ما استوجب بحسب المحكمة حل المؤسسة وغلق فروعها.

ووفقًا للمستندات، أرسلت الجهة الإدارية إنذارات لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، لمناقشة المخالفات المنسوبة للجمعية دون رد، وتم التنبيه فيها بأنه في حالة عدم الحضور يعتبر بمثابة إقرار بصحة ما ورد من مخالفات، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن حل المؤسسة، ولكن دون جدوى، وهو الأمر الذي لم تدحضه المؤسسة المدعي عليها.

ووفقًا للمستندات أيضًا، فقد اطمئن وجدان المحكمة وتأكدت بما لا يدع مجالًا للشك من صحة وقوع وثبوت المخالفات والوقائع سالفة البيان، كما استقرت عقيدتها ووقر في يقينها انصراف مجلس إدارة المؤسسة - المدعي عليها بدا من تدارك هذه المخالفات، والتمادي فيها بالرغم من إنذارهم لتداركها دون جدوى، الأمر الذي تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها في المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 49 السنة 2019، وهو ما تقضى معه المحكمة بحل المؤسسة المدعي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار.

وتقدم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، مطالبًا بتعليق آثاره لحين الفصل فى الطعون الموضوعية، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستشكال، ليستمر تنفيذ الحكم القضائى بالغلق.

التضامن الاجتماعي معانا لإنقاذ إنسان الأشهر لإيواء المواطنين بلا مأوى غلق بلا مأوى حكم قضائي صدر ضد مؤسسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

ترشيحاتنا

متبقيات المبيدات

"متبقيات المبيدات" يختتم برنامجًا تدريبيًا حول نظام إدارة الجودة للمعامل

مؤسسة معانا لإنقاء إنسان

بالمستندات.. "صدى البلد" يكشف أسباب غلق التضامن لمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 غداً بمركز سقارة بحضور 140 متدرباً

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد