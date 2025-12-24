قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية
أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة
مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
حوادث

بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – متزوجة من عامل "له معلومات جنائية") .

وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل فقامت بالتعدى عليه على النحو المُشار إليه وادعت "على غير الحقيقة" بكونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الجيزة بولاق الدكرور

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

فتوح وإمام عاشور

«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب

فيراري تيستاروسا

أول سيارة كهربائية 1035 حصان من فيراري تثير الضجة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

هونذا

هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

