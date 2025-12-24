بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – متزوجة من عامل "له معلومات جنائية") .

وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل فقامت بالتعدى عليه على النحو المُشار إليه وادعت "على غير الحقيقة" بكونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.