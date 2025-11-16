خلال أسبوع| سلامة الغذاء: 844 إذن تصدير لحاصلات زراعية.. والبطاطا الحلوة والموالح على رأس القائمة

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 42 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 8 - 14 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 47 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 844 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 664 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4150 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 175 ألف طن، صادرة عن 1420 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 850 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 7 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تليها الرمان بنحو 6 آلاف طن، ثم المانجو بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 35 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، إسبانيا، إيطاليا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 185 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 725 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 676 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 585 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1040 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1915 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 320 ألف طن، مستوردة من قِبل 885 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من فرنسا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 84 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 375 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 255 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1185 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 509 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 118 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 53 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 367 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 29 شهادة بيع حر، واعتمدت 15 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت إدارة السلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز.

وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية نفذت الإدارة 382 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 228 مخبزًا بلديًا، 113 مخبزًا سياحيًا، 41 مخبزًا أفرنجيًا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 110 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 35 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، المنيا ومدينة الغردقة، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الاسماعيلية، سوهاج، السويس، المنيا، الفيوم، قنا، أسوان، أسيوط ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 232 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 413 معاينة، واستوفت 263 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 68385 منشأة من المحال العامة.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 26 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحر الأحمر، الغربية، القليوبية، المنوفية، سوهاج والمنيا.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1489 مخزنًا.

وفيما يخص منظومة التغذية المدرسية، قامت الإدارة بمعاينة 3 مواقع مقترحة لإنشاء مخازن خاصة بالتغذية المدرسية بمحافظتي القليوبية والغربية.

كما واصلت الهيئة جهودها في دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1299 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 410 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 125 مأمورية تحفظ شملت المرور على 148 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 14 حملة تفتيشية بواقع 13 مأمورية على المحالب، ومأمورية على مركز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 75 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق، بواقع 23 زيارة للفنادق 52 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 39 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، قنا، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، كفر الشيخ وأسيوط، واستوفت 10 وحدات لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظات القاهرة، القليوبية وكفر الشيخ، وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 242 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، كفر الشيخ والفيوم لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 61 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما شاركت الإدارة في اجتماع مجلس إدارة شعبة تجار الثروة الداجنة بمقر الغرفة التجارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، واستعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز ممارسات السلامة والجودة فيه.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 20 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، أسيوط، الإسماعيلية والإسكندرية.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 773 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 32 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، وتم تسجيل 40 منشأة جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 712 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 504 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية

الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 60 حملة تفتيشية موسعة على 510 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن من الأجبان المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 200 كجم من الزيتون المخلل المنتهي الصلاحية، وإعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (أسماك، زيوت، دواجن)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 9 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 1440 عبوة من العصائر المختلفة النكهات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 36 حملة تفتيشية شملت المرور على 264 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، الباجور، أشمون، منوف، السادات، تلا، سرس الليان).

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت، كما تم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدامها بحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 6 حملات تفتيشية ضمن جهود الرقابة على السوق المحلي، شملت المرور على 79 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

وفي إطار التعاون مع شركاء المنظومة، تم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بشمال سيناء عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء الشعب وكبار التجار بالمحافظة، لاستعراض آليات العمل والرقابة على السوق المحلي خلال الفترة القادمة، ورفع الوعي بالممارسات السليمة لتداول الغذاء داخل المنشآت الغذائية وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 883 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، المحمودية، رشيد).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 24 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى التحفظ على كميات أخرى من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 52 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 471 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام 233 كجم من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 56 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد والبعض الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 486 منشأة غذائية وذلك بمراكز (بنها، حي غرب شبرا الخيمة، طوخ، قها، قليوب، شبين القناطر، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية، حي شرق شبرا الخيمة) وعدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على كميات من المواد الغذائية (معجون طماطم، ملح ليمون، سكر، خل)، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المنتجات الغذائية الفاسدة وغير المدون عليها أي بيانات (دواجن تم ذبحها خارج المجازر ، كبدة مجمدة، لحم مفروم)، وبناءً على ذلك تم تحرير المحاضر اللازمة.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية حملة تفتيشة موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المجمدة والكبدة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة تلك الضبطيات.

وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي وتعزيز ممارسات تداول الغذاء السليمة، نفذ مفتشو الفرع 46 حملة تفتيشية على الأسواق شملت المرور على 375 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) وعدد من المراكز الأخرى.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 27 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 165 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وفي السياق ذاته، نفذ الفرع عددًا من الزيارات التفتيشية للمطابخ الحكومية التابعة لجامعة قناة السويس، وكذلك لمطابخ ومطاعم هيئة الرعاية الصحية (التأمين الصحي الشامل)، لمتابعة مدى إلتزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر،

الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 33 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر سعد، دمياط، فاراسكور، الزرقا، رأس البر، عزبة البرج).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، كما تم ضبط كميات من الكبدة المستوردة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 20 حملة تفتيشية شملت المرور على 183 منشأة غذائية بنطاق قرى ومراكز (طهطا، جرجا، مركز سوهاج، حي شرق، حي غرب، أخميم).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة، مديرية التموين بالأقصر، شملت المرور على 118 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (أجبان، مصنعات لحوم، مخللات، مشروبات غازية، مكرونة، بسكويت).

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (كبدة مستوردة، لحم مفروم، لحوم ودهون حيوانية، دواجن، أسماك).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 21 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 177 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (لبن رايب، زبادي، صلصة، مشروبات غازية، أسماك، كاسترد).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة السياحة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، عصائر).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 26 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 271 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، دراو)، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والسيئة التخزين (ألبان، خضراوات مجمدة، شوكولاتة، بسكويت، كيك، مخللات، خلطات توابل .. وغيرها من المواد الغذائية المختلفة).

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 11 حملة تفتيشية، إحداها بالتعاون مع مديرية التموين، شملت المرور على 81 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 121 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 22 حملة تفتيشية شملت المرور على 146 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيبعة، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على 7 منشآت متخصصة في بيع وتداول المكملات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم توجيه القائمين على تلك المنشآت بضرورة التسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات الترخيص.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 44 حملة تفتيشية شملت المرور على 96 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة بدر بتنفيذ 26 مأمورية لسحب عينات من منتجات غذائية بمصانع التصدير، وذلك للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.

وفي إطار أعمال الرقابة على السوق المحلي نفذ مفتشو الفرع حملات رقابية على 153 منشأة غذائية، تم خلالها التنبيه على القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

