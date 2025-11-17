قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تصدير 2 مليون طن موالح خلال الموسم الماضى

الموالح
الموالح
شيماء مجدي

تستهد وزارة الزراعة لفتح صفحة جديدة من نجاحات صادرات الموالح، وفي مقدمتها البرتقال المصري الذي يحظى بسمعة عالمية متقدمة.

موعد تصدير البرتقال

ومن جانبها ، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد  2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر  المقبل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو متابعة موقف الصادرات المصرية وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه من المقرر أن يتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في المقيل، للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 15 ديسمبر، لافتا إلى أن تلك المواعيد هي التي تم التوافق عليها، بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الاخري للبرتقال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلال اجتماع لجنة الموالح، الذي عقد بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نتائج تقييم الموسم التصديرى المنتهى مع عرض لأهم الآفات الحجرية الغير موجودة بمصر على الموالح للعمل على رفع الوعى لدى المصدرين بخطورة تلك الآفات، مشيرا إلى أنه تم تصدير  أكثر من مليون و 990 ألف طن من الموالح الموسم الماضى.

وأعلن المنسي استعداد الحجر الزراعى لبدء الموسم عن طريق استكمال سلسلة التدريبات لفاحصى الحجر الزراعى ضمن مشروع (EU ZIRA3A) الممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من للتنمية (AICS)بمشاركة مركز القاهرة مركز القاهرة لقياسات التنمية CDB والذي يهدف إلى رفع وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الحجر الزراعي المصري، وتحسين أداء فاحصيه، وتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية ورصد المبيدات، مشيرا إلى أنه تم على مدار يومين تدريب 48 مهندسًا ومهندسة من مفتشي الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، بهدف رفع كفاءتهم في تطبيق أحدث المعايير الدولية الخاصة بالفحص الظاهري وسحب العينات وضمان جودة الصادرات الزراعية وتضمن التدريب نظم التكويد والتتبع، الآفات الحجرية غير الموجودة في مص،الأساليب العلمية للفحص وأخذ العينات ،-معايير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs).-متطلبات الالتزام بمعايير Global G.A.P..

وأشار إلى أنه قد اختتم التدريب النظرى بزيارة إلى أحد المزراع ومحطات التعبئة للتدريب العملى بحضور أحد الخبراء الدوليين من دول الاتحاد الأوروبى حول أفضل الممارسات الأوروبية في الفحص البصري وضمان الجودة من المزرعة حتى التصدير، بالتطبيق العملي في الحقل على إجراءات الفحص وسحب العينات.

البرتقال الزراعة نجاحات صادرات الموالح الموالح

