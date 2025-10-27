الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

كلما اقترب فصل الشتاء كلما زاد الإقبال على شراء البرتقال ولكن الكثير منا لا يعلم فوائده الصحية العديدة والتي كشف عنها موقع هيلثي مؤخرا في تقرير خاص .

من أبرز فوائد البرتقال الصحية :

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموي : فقد أثبتت الدراسات أن البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم، وهي مواد مسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب.

يعتبر البوتاسيوم عنصراً هاماً من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.





وعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

كما أثبتت الدراسات أن البرتقال له دور في تنظيم ضغط الدم العالي، حيث أن الفلافونويد الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع .

خفض الكولسترول : يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الألياف ، القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً في خفض مستوى الكولسترول في الدم.

الوقاية من السرطان ومكافحت : فقد أثبتت العديد من الأبحاث فوائد البرتقال والحمضيات بشكل عام في مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

كما يعمل البرتقال على تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما الى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.