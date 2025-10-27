قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
مرأة ومنوعات

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

البرتقال
البرتقال
قسم المرأة

كلما اقترب فصل الشتاء كلما زاد الإقبال على شراء البرتقال ولكن الكثير منا لا يعلم فوائده الصحية العديدة والتي كشف عنها موقع هيلثي مؤخرا في تقرير خاص .

من أبرز فوائد البرتقال الصحية :

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموي : فقد أثبتت الدراسات أن البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم، وهي مواد مسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب.

يعتبر البوتاسيوم عنصراً هاماً من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

كما أثبتت الدراسات أن البرتقال له دور في تنظيم ضغط الدم العالي، حيث أن الفلافونويد الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع .

خفض الكولسترول : يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الألياف ، القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً في خفض مستوى الكولسترول في الدم.

الوقاية من السرطان ومكافحت : فقد أثبتت العديد من الأبحاث فوائد البرتقال والحمضيات بشكل عام في مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

كما يعمل البرتقال على تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما الى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.

البرتقال فوائد البرتقال اضرار البرتقال اسعار البرتقال انواع البرتقال

