كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال شيكابالا: «كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي، بس قدر الله وما شاء فعل».

وخرج محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، بتصريحات قوية وواضحة، كشف خلالها حقيقة مشاعره بعد بيان مجلس إدارة النادي بشأن رفض الحصول على قطعة أرض بديلة لأرض أكتوبر، مؤكدًا أن حديثه لا يأتي من باب الشكوى أو لعب دور الضحية، وإنما بدافع الحرص على مستقبل القلعة البيضاء.

رسالة واضحة: نحتاج المساندة لا الشكوى

أكد شيكابالا أن الزمالك لا يسعى لتصوير نفسه كضحية، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى دعم حقيقي من الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أن الأزمات الحالية أكبر من أي وقت مضى، وتتطلب حلولًا جذرية تضمن استقرار النادي واستمراره.

ليس ضد المجلس.. ولكن أين الحلول؟

وأوضح شيكابالا أنه لا يقف ضد مجلس إدارة الزمالك، لكنه يرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أفكار وحلول عملية، وليس الاكتفاء بتوضيح الأزمات فقط، مشيرًا إلى أن الجماهير تنتظر خطوات حقيقية تعيد الاستقرار للنادي على كل المستويات.

أزمة اللاعبين تثير التساؤلات

وفي تعليقه على حديث الإعلامي إبراهيم فايق بشأن معاناة الزمالك من أزماته الداخلية، أبدى شيكابالا دهشته من فكرة رغبة عدد كبير من اللاعبين في فسخ عقودهم في توقيت واحد، مؤكدًا أن هذا الأمر غير منطقي ويعكس حجم الضغوط والمشكلات التي يعيشها الفريق.