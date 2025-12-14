قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لافروف يحذر: تشكيل جيش كوسوفو الألباني انتهاك صريح لاتفاقيات دايتون
شيكابالا: كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي بس قدر الله وما شاء فعل
السلطات الألمانية تحبط مُخططًا استهدف سوق عيد الميلاد في بافاريا | تفاصيل
«أسلوب القلعة الحمراء يتوافق مع طموحي».. تصريحات نارية من مدرب الأهلي عقب مواجهة الجيش الملكي
قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟
إسلام عيسى: حماس علي ماهر غير طبيعي.. والحديث عن تفويته للأهلي «كلام مُضحك»
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025
إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك
«توروب»: دوري أبطال أفريقيا هدفي الأول مع الأهلي هذا الموسم
هدى المفتي: مش محتاجة أتجوز .. والبخل خط أحمر
أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شيكابالا: كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي بس قدر الله وما شاء فعل

شيكابالا
شيكابالا
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات  محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال شيكابالا: «كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي، بس قدر الله وما شاء فعل».

وخرج محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، بتصريحات قوية وواضحة، كشف خلالها حقيقة مشاعره بعد بيان مجلس إدارة النادي بشأن رفض الحصول على قطعة أرض بديلة لأرض أكتوبر، مؤكدًا أن حديثه لا يأتي من باب الشكوى أو لعب دور الضحية، وإنما بدافع الحرص على مستقبل القلعة البيضاء.

رسالة واضحة: نحتاج المساندة لا الشكوى

أكد شيكابالا أن الزمالك لا يسعى لتصوير نفسه كضحية، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى دعم حقيقي من الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أن الأزمات الحالية أكبر من أي وقت مضى، وتتطلب حلولًا جذرية تضمن استقرار النادي واستمراره.

ليس ضد المجلس.. ولكن أين الحلول؟

وأوضح شيكابالا أنه لا يقف ضد مجلس إدارة الزمالك، لكنه يرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أفكار وحلول عملية، وليس الاكتفاء بتوضيح الأزمات فقط، مشيرًا إلى أن الجماهير تنتظر خطوات حقيقية تعيد الاستقرار للنادي على كل المستويات.

أزمة اللاعبين تثير التساؤلات

وفي تعليقه على حديث الإعلامي إبراهيم فايق بشأن معاناة الزمالك من أزماته الداخلية، أبدى شيكابالا دهشته من فكرة رغبة عدد كبير من اللاعبين في فسخ عقودهم في توقيت واحد، مؤكدًا أن هذا الأمر غير منطقي ويعكس حجم الضغوط والمشكلات التي يعيشها الفريق.

الناقد الرياضي عمرو الدردير محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا الزمالك إبراهيم فايق

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
انهيار منازل في المنوفية
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
