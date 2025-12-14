شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس

علّق الإعلامي عمرو أديب، على تكرار حوادث التحرش والاعتداء الجنسي في عدد من المدارس الدولية وصولًا إلى شكاوى من واقعة اعتداء بإحدى المدارس التابعة للحكومة.

جاء ذلك تعقيبًا على شكاوى بشأن حوادث تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: "إيه يا سيادة وزير التعليم.. أخبار الحوادث دي زادت.. هل هنسمع شيء عن المدرسة دي زي المدارس التانية ولا إيه».

وأضاف منفعلًا: «هو إحنا بنبعت عيالنا المدارس ليه.. طاب التعليم منعرفش عنه حاجة التربية بقى أخبارها إيه.. اللي بيحصل ده شيء مخيف جدًا».

وأشار إلى أن الشيء الإيجابي في هذا الإطار، هو لفت أنظار أولياء الأمور إزاء ما يحدث، وقال: «الشيء الإيجابي الوحيد إن الحوادث دي فتحت العين في البيوت.. اسألوا عيالكم سواء الأب يسأل ولاده أو الأم تسأل بناتها.. اعرفوا منهم إيه اللي بيجرى لهم».

واستكمل: «دائمًا بيتكلموا عن مشاكل في قلة المعلمين أو قلة الفصول والحاجات دي.. طاب فين مواجهة قلة الأدب وقلة الرباية».