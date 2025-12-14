قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Galaxy Watch 8

مع اقتراب موسم الأعياد، يُعدّ هذا الوقت الأمثل لاقتناء هدية قيّمة فإذا كنتم تخططون لإهداء ساعة ذكية أو اقتناء واحدة ، فإن ساعة Galaxy Watch 8 خيارٌ رائع. 

مع اقتراب موسم الأعياد، تتوفر العديد من العروض في السوق. يعود سعر ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 إلى سعر ما بعد الجمعة السوداء للطراز الصغير بحجم 40 مم، وهو مثالي للاستخدام اليومي بفضل تصميمه الخفيف، ومتوفر بسعر 249 دولارًا فقط . هذا السعر يمثل خصمًا قدره 100 دولار عن سعرها الأصلي، وهو أدنى سعر قياسي لها.

تأتي ساعة سامسونج الذكية الجديدة، سامسونج جالاكسي واتش 8، بنظام التشغيل Wear OS 6 وواجهة المستخدم One UI 8. كما تتميز بدعمها لساعة Gemini على المعصم، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الوظائف الإضافية.

 تتميز جالاكسي واتش 8 بتصميم مريح ومتعدد الاستخدامات وأنيق للغاية (بسماكة 8.6 مم)، مصنوع من زجاج الياقوت وهيكل من الألومنيوم المقوى ليدوم طويلاً. وتحتوي على شاشة Super AMOLED بسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مما يسهل قراءتها حتى في الإضاءة الساطعة. 

كما تتضمن الساعة الذكية ميزات أخرى، مثل مدرب الجري، ومؤشر مضادات الأكسدة، ومؤشر الحمل الوعائي، وغيرها، مما يجعلها أكثر أجهزة سامسونج القابلة للارتداء تطوراً حتى الآن.

فقد أعادت سامسونج تصميم نظام الأساور في هذا الجيل، ما يجعل الأساور القياسية غير متوافقة. 

صُممت الأساور المُحدثة لتجعل الساعة تُحيط بالمعصم بإحكام بدلاً من أن تكون مُسطحة. وقد لاقت هذه الميزة استحسانًا كبيرًا من المستخدمين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالشكاوى، إذ ادعى البعض أن راحة هذه الأساور أفضل بكثير من ساعة Galaxy Watch Ultra الرائدة. 

على الرغم من تزويدها ببطارية أكبر، لا تزال سامسونج تُقدّر عمر بطارية ساعة Galaxy Watch 8 بحوالي يومين من الاستخدام بشحنة كاملة. مع ذلك، تُشير الشركة إلى أن هذه التقديرات للبطارية مُتحفظة عمدًا. لذا، يُمكن للعديد من المستخدمين توقع الحصول على فترات تشغيل أطول في الاستخدام اليومي.
 

