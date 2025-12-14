بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Galaxy Watch 8

مع اقتراب موسم الأعياد، يُعدّ هذا الوقت الأمثل لاقتناء هدية قيّمة فإذا كنتم تخططون لإهداء ساعة ذكية أو اقتناء واحدة ، فإن ساعة Galaxy Watch 8 خيارٌ رائع.

مع اقتراب موسم الأعياد، تتوفر العديد من العروض في السوق. يعود سعر ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 إلى سعر ما بعد الجمعة السوداء للطراز الصغير بحجم 40 مم، وهو مثالي للاستخدام اليومي بفضل تصميمه الخفيف، ومتوفر بسعر 249 دولارًا فقط . هذا السعر يمثل خصمًا قدره 100 دولار عن سعرها الأصلي، وهو أدنى سعر قياسي لها.

ساعة سامسونج جالاكسي 8

تأتي ساعة سامسونج الذكية الجديدة، سامسونج جالاكسي واتش 8، بنظام التشغيل Wear OS 6 وواجهة المستخدم One UI 8. كما تتميز بدعمها لساعة Gemini على المعصم، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الوظائف الإضافية.

تتميز جالاكسي واتش 8 بتصميم مريح ومتعدد الاستخدامات وأنيق للغاية (بسماكة 8.6 مم)، مصنوع من زجاج الياقوت وهيكل من الألومنيوم المقوى ليدوم طويلاً. وتحتوي على شاشة Super AMOLED بسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مما يسهل قراءتها حتى في الإضاءة الساطعة.

كما تتضمن الساعة الذكية ميزات أخرى، مثل مدرب الجري، ومؤشر مضادات الأكسدة، ومؤشر الحمل الوعائي، وغيرها، مما يجعلها أكثر أجهزة سامسونج القابلة للارتداء تطوراً حتى الآن.

فقد أعادت سامسونج تصميم نظام الأساور في هذا الجيل، ما يجعل الأساور القياسية غير متوافقة.

صُممت الأساور المُحدثة لتجعل الساعة تُحيط بالمعصم بإحكام بدلاً من أن تكون مُسطحة. وقد لاقت هذه الميزة استحسانًا كبيرًا من المستخدمين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالشكاوى، إذ ادعى البعض أن راحة هذه الأساور أفضل بكثير من ساعة Galaxy Watch Ultra الرائدة.

على الرغم من تزويدها ببطارية أكبر، لا تزال سامسونج تُقدّر عمر بطارية ساعة Galaxy Watch 8 بحوالي يومين من الاستخدام بشحنة كاملة. مع ذلك، تُشير الشركة إلى أن هذه التقديرات للبطارية مُتحفظة عمدًا. لذا، يُمكن للعديد من المستخدمين توقع الحصول على فترات تشغيل أطول في الاستخدام اليومي.

