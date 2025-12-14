شوبير يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع بابلو صباغ ويزن النعيمات

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل موقف النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم بابلو صباغ، لاعب فريق سوون سيتي الكوري، موضحًا أن الصفقة لا تزال تحيط بها بعض التحفظات داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن مسؤولي الأهلي أبدوا تخوفهم من الصفقة، خاصة أن اللاعب يجيد الغناء إلى جانب كرة القدم، وهو ما أثار بعض علامات الاستفهام لديهم.

وأشار إلى أن العقبة الأبرز تتمثل في صعوبة استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب، وهو ما قد يعرقل إتمام التعاقد بشكل كبير.

وعن موقف الأهلي من التعاقد مع مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أوضح شوبير أن القرار لم يُحسم حتى الآن، لافتًا إلى أن اللاعب من المنتظر أن يعود للمشاركة في شهر سبتمبر، ما يعني عمليًا نهاية موسمه الحالي، إلا أن الأهلي لم يغلق باب التفاوض معه بشكل نهائي.

وفيما يخص مستقبل المالي أليو ديانج، أكد شوبير أن إدارة الأهلي تتعامل مع الملف بسرية تامة، وتسعى لتلبية المطالب المالية للاعب من خلال منحه بعض الامتيازات، مشيرًا إلى أن فرص التجديد لا تزال قائمة، لكنها في الوقت نفسه لم تُحسم بعد، وقد تتجه الأمور في أي من الاتجاهين.