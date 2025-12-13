قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: صلاح لا يزال يكتب التاريخ بصدارة

باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أداء نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح.

شوبير عن محمد صلاح 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏حتى مع كل ما يحدث وبدايته للمباراة من دكة البدلاء، صلاح لا يزال يكتب التاريخ بصدارة ترتيب الأكثر صناعة وتسجيل لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبالمناسبة استقبال جماهير ليفربول لصلاح كان عظيم جدًا ورسالة مهمة للجميع".

آرني سلوت عن محمد صلاح

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، بعد مباراة برايتون، في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي، في المباراة التي انتهت بثنائية مقابل لا شئ لصالح الريدز على برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت بعد المباراة عن صلاح: “كان يشكل تهديدًا مستمرًا. أعتقد أن لمسته الأولى كانت بمثابة تمريرة حاسمة لماك أليستر، كان دائمًا مشاركًا في التهديد الذي خلقناه”.

وأضاف: “كان من المُبهج رؤيته، لكنه ليس أمرًا مفاجئًا لأنه فعل ذلك مرات عديدة بقميص ليفربول".

جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح

وتغنت جماهير ليفربول بمحمد صلاح بعد ظهوره بمستوى لافت في مباراة برايتون، مما دعاهم للغناء له بأغنيته الشهيرة "Mo salah MO salah MO salah, Running down the wing".

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 26 محتلًا المركز السادس، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز التاسع.

