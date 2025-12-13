بتسعة لاعبين.. لاتسيو يفوز على بارما بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزا صعبا ومصيريا على مضيفه بارما بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت،على ملعب إينيو تارديني في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتعرض كل من ماتيا زاكانيي وتوما باسيتش لاعبا لاتسيو للطرد في الدقيقتين 42 و78، ورغم النقص العددي، نجح لاتسيو في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 82.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد بارما عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.



ويتصدر ميلان الكالتشيو برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.