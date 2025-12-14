تقييمات وامتحانات .. ماذا ينتظر طلاب المدارس في ديسمبر الجاري؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك العديد من الأحداث التعليمية المصيرية التي تنتظر طلاب المدارس خلال شهر ديسمبر الجاري

تقييم مبدئي

حيث يعقد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025 ، في مدارس 13 محافظة وهي ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء ) ، أما مدارس باقي المحافظات فمن المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي فيها من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختلاف توقيت عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، جاء بسبب مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

التقييمات النهائية لأولى و 2 ابتدائي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي خلال أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 ، في مدارس محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

امتحان تجريبي لأولى و 2 ثانوي

كما يشهد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، عقد امتحان تجريبي للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - و عام ) والثاني الثانوي ، للتأكد من مدى جاهزية الشبكات وأجهزة التابلت داخل المدارس الثانوية ، وذلك لإجراء مراجعة فنية شاملة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

إنتهاء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وتسليمها للجان النظام والمراقبة

ناشدت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستسلمها المدارس للجان النظام والمراقبة.

وشدّدت المدارس على أنه من سيتخلف عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 عليه التوجه لمكان كنترول الشهادة الإعدادية 2026 لتسليم الاستمارة.