10 قتلى في عملية إطلاق نار خلال احتفالات عيد الحانوكا في سيدني

أعلن الإعلام الأسترالي عن سقوط 10 قتلى نتيجة عملية إطلاق نار وقعت خلال احتفالات عيد الحانوكا اليهودي في مدينة سيدني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ردود فعل محلية ودولية

وتأتي هذه الحادثة وسط حالة من الصدمة في أوساط المجتمع اليهودي في سيدني، فيما تتابع السلطات المحلية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة وملاحقة المسؤولين عنها.

جهود الطوارئ والسلطات

وجهت السلطات الأسترالية فرق الطوارئ إلى مكان الحادث فور وقوعه، فيما أكدت الشرطة على ضرورة توخي الحذر والتعاون مع المواطنين لضمان الأمن، مع متابعة مستمرة من قبل الحكومة المحلية والدولية.