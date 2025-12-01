قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
نائب وزير الخارجية يكرّم مواطنين أستراليين أعادوا قطعًا أثرية لمصر

أ ش أ

 قام السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بتسليم شهادات تقدير لعدد من المواطنين الأستراليين الذين تنازلوا طوعًا عن مجموعة من القطع الأثرية إلى القنصلية العامة في سيدني، في خطوة تعكس التقدير العميق للتراث الثقافي المصري وتعزّز الروابط مع المجتمع الأسترالي.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير نبيل حبشي في فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، والتي أُقيمت في مقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، بحضور إدموند عطا الله، نائبة مدير مكتب الخارجية بالولاية، حيث شهد مراسم تكريم عدد من رموز الجالية المصرية، إلى جانب عدد من الأستراليين الذين قدّموا إسهامات ملموسة في تعزيز العلاقات المصرية الأسترالية .
وأثنى نائب وزير الخارجية على الدور التاريخي الذي تضطلع به الجالية المصرية في تعزيز جسور الصداقة والتفاهم بين البلدين.
وعلى صعيدٍ متصل، التقى نائب وزير الخارجية برموز وقيادات الجالية المصرية في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع أبناء الجالية، حيث استعرض المبادرات التي أطلقتها الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مثل: بيتك في مصر، ومزرعتك في مصر، وافتح حسابك في مصر، ووثيقة التأمين على المصريين في الخارج، إلى جانب المبادرات الموجّهة للشباب من الجيلين الثاني والثالث، مثل: مدرستك في مصر، واتكلم عربي، فضلاً عن الرحلات التعريفية المنظمة لزيارة مصر والاطلاع على الإنجازات التنموية التي تشهدها.
وفي لقاءٍ منفصل، التقى السفير نبيل حبشي عددًا من المستثمرين الأستراليين، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في مصر، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، من بينها البنية التحتية، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، وتوسعات الموانئ والمطارات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والعقارات، والفندقة والسياحة، والتصنيع الغذائي.
كما عقد السفير حبشي لقاءً آخر مع المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، جرى خلاله استعراض تجاربهم السابقة، وسبل استثمار أموالهم في مصر، والقطاعات الواعدة، مع التركيز على آليات تحويل الأرباح والإجراءات المتاحة لتيسير استثماراتهم من الخارج. 
وتم الاتفاق على استمرار التواصل، والتمهيد لعقد اجتماع موسّع يضم نحو 200 مشارك من المستثمرين المصريين والأستراليين، بهدف توسيع شبكة التعاون الاقتصادي وتعزيز الفرص الاستثمارية.
واختتم السفير نبيل حبشي زيارته إلى مدينة سيدني، والتي استهدفت تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية، ودعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأستراليا، تزامنًا مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

