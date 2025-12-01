محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

يا يَمنَ العِزِّ، على مُرُوجِ قَلبي أَغاريدُ الفِداءْ

مِن لَيلِ جُرحِكَ يَنْبَلِجُ مِيلادُ الضِّياءِ والابْتِداءْ

يا أَوَّلَ البَسْماتِ، يا بُؤبُؤَ العَيْنِ، يا رُوحَ السَّماءِ

يا حُلمَ كِندةَ حينَ نادَتْ مَن يَهْوَى العُلَا

فِيكَ قَلْبُ أُمِّي يُرسِلُ نُوراً، ومِن قَهْوَتِها عِطْرا

ما انْحَنَتْ يَوْماً، وإنْ عَصَفَ البَلاءْ

فَالرِّيحُ إنْ هَبَّتْ عَلَيْها تُوقِدُ الجَمْرَ جَمْرا

تُكْتَبُكَ في السَّماءِ قَصيدَةً عِزّاً وسَنَاءْ

اِسْمُكَ يا يَمَنُ يَتَلَأْلَأُ في الكَوْنِ فَخْراً خالدا

سَنَعودُ، مِن رَمادِ العُمْرِ كالعَنْقاءْ نَحْيا

ونُقيمُ أَعراسَ فَجْرِكَ في المَيادينِ نُوراً وسَنَاءْ