مصرع أب ونجله في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

لقي أب ونجله مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق طنسا - بني أحمد بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بحادث انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها أب ونجله على طريق طنسا - بني أحمد بمركز ببا، وأسفر الحادث عن مصرعهما، وتم التوجيه

بسرعة نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثتين لأب ويدعي "صابر.س.ح" 32 عامًا، ونجله

"فادي" 10 أعوام، ومقيمان بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وأثار الحادث حالة من الحزن بين أهالي إهناسيا الخضراء، الذين أعربوا عن صدمتهم لفقدان الأب وابنه في لحظة مأساوية، داعين الله أن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.