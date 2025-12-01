قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
محافظ بني سويف يتفقد انتظام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بإهناسيا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته، لتفقد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية ،والتي تتقاطع بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين.

حيث زار المحافظ "اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية الشوبك التابعة لإدارة اهناسيا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمة بالوحدات والمنشآت التي تم تنفيذها في قطاع الصحة وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا،الدكتور محمد طارق مدير الإدارة الصحية.

واطمأن المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة التي شملت : الإسعافات الأولية،الأسنان ،المعمل،التثقيف الصحي،مكتب الصحة، غرفة المشورة ، تنظيم الأسرة ..، موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش المحافظ مع وكيل الوزارة بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بموقف أرصدة الأدوية والمستلزمات المتوافرة، والإطلاع على مستوى ومتوسط معدل التردد "يومي/شهري" والخدمات المقدمة بكل أقسام الوحدة،مؤكدا استمرار المتابعة لسير العمل بالوحدات والمنشآت الطبية الحكومية بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظامها في العمل.

بني سويف الفشن محافظ بني سويف

