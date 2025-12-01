محافظ بني سويف يتفقد انتظام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بإهناسيا

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته، لتفقد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية ،والتي تتقاطع بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين.

حيث زار المحافظ "اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية الشوبك التابعة لإدارة اهناسيا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمة بالوحدات والمنشآت التي تم تنفيذها في قطاع الصحة وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا،الدكتور محمد طارق مدير الإدارة الصحية.

واطمأن المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة التي شملت : الإسعافات الأولية،الأسنان ،المعمل،التثقيف الصحي،مكتب الصحة، غرفة المشورة ، تنظيم الأسرة ..، موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش المحافظ مع وكيل الوزارة بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بموقف أرصدة الأدوية والمستلزمات المتوافرة، والإطلاع على مستوى ومتوسط معدل التردد "يومي/شهري" والخدمات المقدمة بكل أقسام الوحدة،مؤكدا استمرار المتابعة لسير العمل بالوحدات والمنشآت الطبية الحكومية بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظامها في العمل.