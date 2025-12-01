وسط ضغوط بيعية أجنبية.. هبوط محدود في أولى جلسات ديسمبر بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية بداية هادئة لشهر ديسمبر، حيث اختتمت البورصة جلسة اليوم الإثنين على تراجع جماعي لمعظم المؤشرات، متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وسط تداولات نشطة قاربت 7.7 مليار جنيه.

وتراجعت القيمة السوقية بنحو 3 مليارات جنيه لتغلق عند 2.878 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات:

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.15% مسجلًا 40693 نقطة.

هبوط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.19% إلى 50397 نقطة.

انخفاض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.15% ليغلق عند 18386 نقطة.

استقرار مؤشر EGX35-LV عند 4494 نقطة دون تغيير.

تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.02% مسجلًا 12288 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.19% إلى 16430 نقطة.

هبوط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليصل إلى 4302 نقطة.