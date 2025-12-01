قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق
الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق
إسراء عبدالمطلب

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائيات الزواج والطلاق لعام 2024، مسجلاً انخفاضاً في عقود الزواج بنسبة 2.5٪ وارتفاعاً في حالات الطلاق بنسبة 3.1٪ مقارنة بعام 2023. 

وتعكس هذه الأرقام تحولات اجتماعية وديموغرافية مهمة في المجتمع المصري، بما في ذلك تباين معدلات الزواج بين الحضر والريف وتأثير المستوى التعليمي والعمر على معدلات الزواج والطلاق.

انخفاض عقود الزواج وارتفاع الطلاق

شهدت مصر على مدى السنوات الأخيرة تغيرات ملموسة في أنماط الزواج والطلاق، نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، منها ارتفاع تكاليف الزواج، التغيرات الاقتصادية، وزيادة وعي الأجيال الجديدة بحقوقهم واختياراتهم الشخصية. 

كما تؤثر الهجرة الداخلية بين الريف والحضر، والتحضر المتزايد على معدلات الزواج، بالإضافة إلى تغير النظرة المجتمعية للزواج والطلاق.

,بلغ عدد عقود الزواج في 2024 نحو 936 ألفاً و739 عقداً، مقابل 961 ألفاً و220 عقداً في 2023، بانخفاض قدره 2.5٪. ويظهر توزيع الزواج حسب مكان الإقامة ارتفاع عقود الزواج في الحضر بنسبة 1.7٪ لتصل إلى 395 ألفاً و215 عقداً، بينما سجل الريف انخفاضاً بنسبة 5.4٪ ليبلغ 541 ألفاً و524 عقداً.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الفئة العمرية 25-30 سنة للرجال (30.6 سنة كمتوسط) و20-25 سنة للنساء (25.2 سنة كمتوسط). وبحسب المستوى التعليمي، سجل الحاصلون على شهادة متوسطة أعلى نسبة زواج بين الرجال بنسبة 39.5٪، والحاصلات على شهادة متوسطة الأعلى بين النساء بنسبة 34٪.

معدلات الطلاق

ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273 ألفاً و892 حالة في 2024، بنسبة زيادة 3.1٪ مقارنة بعام 2023. وبلغ عدد حالات الطلاق في الحضر 158 ألفاً و201 حالة مقابل 115 ألفاً و691 حالة في الريف، وهو ما يعكس ارتفاع معدل الطلاق في المناطق الحضرية.

وتوضح الإحصائيات العمرية أن أعلى نسبة طلاق بين المطلقين كانت في الفئة العمرية 35-40 سنة للرجال (40.8 سنة كمتوسط)، و25-30 سنة للنساء (34.6 سنة كمتوسط). وبالنسبة للمستوى التعليمي، سجل الحاصلون على شهادة متوسطة أعلى نسبة طلاق بين الرجال (35.2٪)، فيما سجلت الحاصلات على شهادة متوسطة أعلى نسبة طلاق بين النساء (33.1٪).

معدلات الزواج والطلاق حسب المحافظات:

بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.8 في الألف عام 2024، بانخفاض من 9.1 في الألف عام 2023، مع تباين بين الحضر (8.7 في الألف) والريف (8.9 في الألف). وسجلت محافظة أسوان أعلى معدل زواج 14 في الألف، بينما سجلت الجيزة أقل معدل 5.9 في الألف.

,تشير هذه البيانات إلى استمرار تحولات واضحة في أنماط الزواج والطلاق في مصر، مع تفاوت كبير بين المناطق العمرية والتعليمية والجغرافية. 

وتعكس الزيادة في حالات الطلاق والانخفاض في عقود الزواج تحديات مجتمعية تستدعي متابعة من الجهات المعنية لدراسة الأسباب ووضع سياسات داعمة للأسرة، خاصة في ظل تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على قرارات الزواج واستمراريته.

الزواج إحصائيات الزواج عقود الزواج الطلاق حالات الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

هدى الإتربي وهند صبري

هدى الإتربي تنضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبري

محمد نور

محمد نور يطرح “دوائر الحب” بمشاركة آدم

المركز القومي للسينما

وفد صيني يزور القومي للسينما بمقر استوديو الأهرام لتعزيز التعاون السينمائي والثقافي

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد