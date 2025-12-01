الأنبا ميخائيل يصلي القداس الشهري لخدمة الصم وضعاف السمع بحلوان

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، القداس الإلهي الخاص بخدمة الصم وضعاف السمع، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية).

صلاة القداس الإلهي

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، ألقى نيافته كلمه روحية لأبنائه الصم وضعاف السمع، تأمل فيها عن "قِفُوا اثْبُتُوا وَانْظُرُوا خَلاَصَ الرَّبِّ مَعَكُمْ." (٢أخ٢٠: ١٧)، كما هنأهم نيافته ببدء صوم الميلاد المجيد.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أنطونيادس في مركز كفر الدوار، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٢٠ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما وزّع نيافته الهدايا على أبناء الكنيسة المشاركين في مهرجان الكرازة ٢٠٢٥.