مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس اللقاء الروحي للمكرسين استعدادا لعيد الميلاد وذكرى مجمع نيقية الـ1700

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اللقاء الروحي التكويني للمكرسين، بمناسبة بدء الاستعداد لعيد الميلاد المجيد، والذكرى الـ1700 لمجمع نيقية، وذلك بمقر المطرانية اللاتينية، بمصر الجديدة.

جاء اللقاء في إطار الاحتفال الكنسي بذكرى مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، وفي سياق مسيرة اليوبيل المقدس تحت شعار "حجاج الرجاء"، بينما يقوم قداسة البابا لاون الرابع عشر، بأولى زياراته الرسولية إلى تركيا، ولبنان خلال هذا العام.

واستمع الحاضرون إلى محاضرة قدّمها الأب ميلاد صدقي اللعازري، تناولت تاريخ مجمع نيقية، وأبعاده اللاهوتية، والكنسية، كما شاركت عدد من الأخوات الراهبات خبراتهن الرسولية في مجال التعليم والتربية، لاسيّما في المدارس الواقعة داخل المدن العمرانية الجديدة، مسلّطات الضوء على التحديات، والثمار التي تميّز رسالتهن.

واختُتم اللقاء بتبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام ميلادي، في لحظة أكدت روح العائلة الواحدة، ومسيرة الكنيسة المشتركة، نحو ختام اليوبيل المقدس.