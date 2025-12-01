قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كثيرون يريدون معرفة حالة الجو خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضا في درجات الحرارة.

وكشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

 وقال القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، على جميع مناطق الجمهورية، خلال الأسبوع الحالي، وجميع فرص الامطار تكون خفيفة.

ولفت إلى أن الجميع يلاحظ الانخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة الصباح والليل، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع تتراوح من 22 لـ 24 درجة، وأن البلاد خلال الساعات الأولى من الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة في الليل تسجل 14 درجة، وتصل لـ 11 بمحافظات شمال الصعيد، والمدن الجديدة بنطاق القاهرة، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية، ولذلك نؤكد أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

وحذر من الشبورة المائية التي تؤثر على الكثير من المناطق في الساعات الصباحية بـ الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، حيث تكون كثيفة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 24 12
6 أكتوبر 24 12
بنها 23 13 
دمنهور 22 12 
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 22 13 
الزقازيق 24 12 
شبين الكوم 22 12 
طنطا 22 12 
دمياط 22 15 
بورسعيد 23 16 
الإسماعيلية 24 12 
السويس 23 12 
العريش 23 11 
رفح 22 11 
رأس سدر 23 12 
نخل 23 10 
كاترين 21 07 
الطور 23 16 
طابا 22 14 
شرم الشيخ 27 19 
الإسكندرية 22 14 
العلمين 21 13 
مطروح 21 12 
السلوم 20 11 
سيوة 21 09 
رأس غارب 24 17 
الغردقة 26 18 
سفاجا 27 18 
مرسى علم 28 19 
شلاتين 29 24 
حلايب 27 23 
أبو رماد 28 23 
رأس حدربة 27 24 
الفيوم 23 09 
بني سويف 22 11 
المنيا 23 11 
أسيوط 24 10 
سوهاج 26 11 
قنا 27 14 
الأقصر 27 15 
أسوان 28 15 
الوادي الجديد 24 13 
 

الشبورة المائية درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

هدى الإتربي وهند صبري

هدى الإتربي تنضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبري

محمد نور

محمد نور يطرح “دوائر الحب” بمشاركة آدم

المركز القومي للسينما

وفد صيني يزور القومي للسينما بمقر استوديو الأهرام لتعزيز التعاون السينمائي والثقافي

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد