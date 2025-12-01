احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

كثيرون يريدون معرفة حالة الجو خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضا في درجات الحرارة.

وكشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، على جميع مناطق الجمهورية، خلال الأسبوع الحالي، وجميع فرص الامطار تكون خفيفة.

ولفت إلى أن الجميع يلاحظ الانخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة الصباح والليل، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع تتراوح من 22 لـ 24 درجة، وأن البلاد خلال الساعات الأولى من الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة في الليل تسجل 14 درجة، وتصل لـ 11 بمحافظات شمال الصعيد، والمدن الجديدة بنطاق القاهرة، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية، ولذلك نؤكد أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

وحذر من الشبورة المائية التي تؤثر على الكثير من المناطق في الساعات الصباحية بـ الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، حيث تكون كثيفة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 23 11

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 23 10

كاترين 21 07

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 21 09

رأس غارب 24 17

الغردقة 26 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 24

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 23 09

بني سويف 22 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 15

الوادي الجديد 24 13

