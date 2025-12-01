خلافات عائلية تنتهى بإطلاق شخص النار على آخر بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى تبلغ لمركز شرطة مطاى من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (مزارع "زوج شقيقة زوجته") لخلافات عائلية بينهما قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بسلاح نارى مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها .

أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح النارى المستخدم (بندقية خرطوش) ..وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.