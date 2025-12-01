وكيل تعليم بني سويف تشهد فعاليات التقييم الجمهوري لفرق الكشافة

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف بدعم ورعاية الأنشطة الطلابية، شهدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، فعاليات التقييم الجمهورية لفرق الكشافة، والتي أقيمت على ملاعب التربية والتعليم ، بحضور لجنة التقييم الوزارية و الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، وأحمد عزت، مدير إدارة بني سويف، و منال صالح، موجه عام التربية الرياضية.

وأكدت وكيل الوزارة على أهمية الأنشطة الكشفية في تعزيز القيم الوطنية وتنمية المهارات القيادية والبدنية لدى الطلاب، مشددة على دورها في صقل شخصية الطالب وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي. وأوضحت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتقييم مستوى فرق الكشافة على مستوى المدارس لضمان تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.

كما تم خلال الفعالية متابعة العديد من الفقرات والعروض التي قدمها طلاب المدارس، والتي عكست مستوى الإبداع والمهارات التي اكتسبوها من خلال الأنشطة الكشفية.



