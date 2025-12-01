قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد أزمته مع أنوسة كوته.. البسطويسي يطلب فرصة رزق وإنشاء كشك: الإعاقة تمنعني من العمل

عامل السيرك المصاب بطنطا
عامل السيرك المصاب بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية خلال 24 ساعه الأخيرة رسالة جديدة من الشاب محمد البسطويسي المعروف إعلاميا باسم "عامل السيرك ضحية أنوسة كوته" يطالب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سعيا في الحصول علي رخصة كشك لكسب لقمة عيشه بالحلال.

مناشدة محافظ الغربية 


"الحمد لله ربنا كرمني بالزواج وأصبحت صاحب بيت ومحتاج السعي للحصول علي وظيفة صعب للظروف إعاقتي وفعلا نفسي احصل علي رخصة كشك كالمصدر رزق خلال الفترة الحالية " بتلك الكلمات أعرب عامل السيرك "البسطويسي" عن مناشدته في تصريحات صحفية  لافتا بقوله “لم تحصل علي فرصة عمل من مديرية القوي العاملة وكل إعانات جاءت للإنفاق علي علاجي ومصروفات زواجي”.

التصالح مع أنوسه كوته 

وكان في وقت سابق صرح عامل السيرك بقوله “ أنوسة كوني  اختي وصاحبة فضل وهاتزوج بإذن الله قريبا دعواتكم ليا”.
في المقابل ردت أنوسة كوته علي تصالحها بنشر صورة سيلفي فرحا بسفرها إلي موسكوا مع شقيقها عقب فترة غياب بينهما نافية تماما هروبها إلي خارج مصر بسبب الخلاف القانوني مع العامل المشار إليه.

في المقابل كشفت مصادر مقربة من أسرة عامل السيرك المصاب في واقعة أنوسة كوته الشهيرة بالتصالح الكامل في جلسة الصلح التي استمرت ساعتين علي الأكثر بطنطا بموجب الاتفاق علي سداد مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه تعويضا علي أحداث العاهة وبتر ذراعه بسبب أكل النمر له أثناء أحد العروض الترفيهية.

من جانبه أكد وليد الفولي محامي عامل السيرك تأكيد إنهاء الصلح بشكل كامل بعد تراضي كافة الأطراف بسبب ظروف سفر انوسه كوته خارج البلاد حاليا.

قرار قضائي 

وكانت  محكمة جنح مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية أيدت  بالسجن أنوسة كوته مدرب الأسود  3 أشهر  وتعويض مدني 100 ألف في واقعة التسبب في أحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

كما خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا  الموقرة المدعوة  "كوته" بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم.

وكانت  محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة  لمحاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي  في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 اشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 الف جنيه مؤقت. 

تفاصيل الواقعة


وكانت هيئة محكمة جنح طنطا طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .

وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه للظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراءه  عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

إحالة النيابة العامة 


وكانت النيابة العامة بناءً علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالها و رعونتها و  عدم احترازها وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع  .

بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين باقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية  قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار محافظة الغربية عامل السيرك يناشد محافظ الغربية سيرك انشاء كشك

