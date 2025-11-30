وزراء التضامن والأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون مطبخ المحروسة للإطعام بجوار السيد البدوي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مطبخ “المحروسة” للإطعام بمدينة طنطا، ضمن الجهود المشتركة بين وزارتي التضامن والأوقاف لتوفير وجبات غذائية عالية الجودة للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار الاهتمام بخدمة الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي.

توجيهات محافظ الغربية

وتجول الوزراء والمحافظ داخل قاعات المطبخ للاطمئنان على مراحل العمل المختلفة، بدءًا من الإعداد والتجهيز وصولًا إلى تسليم الوجبات، مع متابعة جودة الطعام وطرق تقديمه، مؤكدين على ضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية لضمان تقديم خدمة إنسانية كريمة للمواطنين.

وشارك المحافظ الوزراء ضيوف المطبخ تناول الوجبات والاستماع لآرائهم حول مستوى الخدمة، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لتطور منظومة الإطعام واستمرار الدعم الغذائي لهم بشكل منظم وكريم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرات الإطعام، مشيرًا إلى أن موقع مطبخ “المحروسة” بجوار منطقة السيد البدوي يضيف قيمة رمزية وإنسانية كبيرة، كما أعرب عن شكره للتعاون المستمر بين المحافظة ووزارات التضامن والأوقاف والتنمية المحلية، والذي يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة للمواطنين.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي على أهمية مبادرة “مطابخ المحروسة”، التي تستهدف توفير وجبات يومية للأسر الأولى بالرعاية، وتتيح فرص عمل للمرأة المعيلة، وتعمل على تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني.

مشروع تطوير مسجد السيد البدوى

وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف استمرار دعم الوزارة لمشروعات الإطعام والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا دورها في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، فيما أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالمستوى المتميز لآليات العمل داخل المطابخ، مشيرة إلى دعم الوزارة لتوسيع مثل هذه المبادرات في كافة المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين.