قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزراء التضامن والأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون مطبخ المحروسة للإطعام بجوار السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مطبخ “المحروسة” للإطعام بمدينة طنطا، ضمن الجهود المشتركة بين وزارتي التضامن والأوقاف لتوفير وجبات غذائية عالية الجودة للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار الاهتمام بخدمة الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي.

توجيهات محافظ الغربية 

وتجول الوزراء والمحافظ داخل قاعات المطبخ للاطمئنان على مراحل العمل المختلفة، بدءًا من الإعداد والتجهيز وصولًا إلى تسليم الوجبات، مع متابعة جودة الطعام وطرق تقديمه، مؤكدين على ضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية لضمان تقديم خدمة إنسانية كريمة للمواطنين.

وشارك المحافظ الوزراء ضيوف المطبخ تناول الوجبات والاستماع لآرائهم حول مستوى الخدمة، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لتطور منظومة الإطعام واستمرار الدعم الغذائي لهم بشكل منظم وكريم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرات الإطعام، مشيرًا إلى أن موقع مطبخ “المحروسة” بجوار منطقة السيد البدوي يضيف قيمة رمزية وإنسانية كبيرة، كما أعرب عن شكره للتعاون المستمر بين المحافظة ووزارات التضامن والأوقاف والتنمية المحلية، والذي يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة للمواطنين.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي على أهمية مبادرة “مطابخ المحروسة”، التي تستهدف توفير وجبات يومية للأسر الأولى بالرعاية، وتتيح فرص عمل للمرأة المعيلة، وتعمل على تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني.

مشروع تطوير مسجد السيد البدوى 

وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف استمرار دعم الوزارة لمشروعات الإطعام والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا دورها في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، فيما أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالمستوى المتميز لآليات العمل داخل المطابخ، مشيرة إلى دعم الوزارة لتوسيع مثل هذه المبادرات في كافة المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين.

اخبار محافظة الغربية مسجد السيد البدوى تطوير ملامح السيد البدوي شيخ العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يكرم المخرج مازن الغرباوي

سهير المرشدي

إطلاق اسم سهير المرشدي على الدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

كواليس مسلسل الكينج

محمد إمام: استئناف تصوير مسلسل الكينج بعد حريق ستوديو مصر

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد