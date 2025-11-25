جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا لتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية موسعة وشاملة لعدد من المنشآت الجديدة والحيوية بالجامعة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والوقوف على معدلات التنفيذ لهذه المنشآت، وذلك بحضور الدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، والمهندس محمد صبحي مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

شملت الجولة، تفقد مباني المدن الجامعية الجديدة، حيث تابع الدكتور محمد حسين أعمال الانشاءات والتجهيزات التي تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمدن، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى مواصفات الجودة والأمان لإنشاء مدن جامعية مثالية وداعمة للتحصيل الأكاديمي للطلاب.

تحرك عاجل

كما شملت الجولة مبنى الاختبارات الإلكترونية، اطلع رئيس الجامعة على مستجدات العمل في هذا الصرح التكنولوجي الضخم الذي يمثل ركيزة أساسية في خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بشكل كامل، مشدداً على أن إنجازه يمثل خطوة حاسمة نحو رفع كفاءة البنية الأساسية المعلوماتية للجامعة، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لجميع طلاب الجامعة بشكل شامل، تحقيقاً للشفافية والدقة في العملية التعليمية.

وفيما يخص مبنى إدارة الجامعة الجديد، تابع الدكتور محمد حسين معدل الإنجاز طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة، مؤكداً على أن الهدف الأساسي من إنشاء المبنى هو تجميع الإدارات المركزية لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية على منسوبي الجامعة.

الجداول الزمنية

أكد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشاريع، لضمان دخول هذه المنشآت الجديدة في الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يدعم التوسع النوعي للجامعة ويخدم العملية التعليمية والإدارية، مشددا ًعلى ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة، لدعم المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، مؤكداً حرص الجامعة على رفع كفاءة البنية التحتية والموارد البشرية للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.