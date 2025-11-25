قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا لتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية موسعة وشاملة لعدد من المنشآت الجديدة والحيوية بالجامعة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والوقوف على معدلات التنفيذ لهذه المنشآت، وذلك بحضور الدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، والمهندس محمد صبحي مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

شملت الجولة، تفقد مباني المدن الجامعية الجديدة، حيث تابع الدكتور محمد حسين أعمال الانشاءات والتجهيزات التي تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمدن، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى مواصفات الجودة والأمان لإنشاء مدن جامعية مثالية وداعمة للتحصيل الأكاديمي للطلاب.

تحرك عاجل 

كما شملت الجولة مبنى الاختبارات الإلكترونية، اطلع  رئيس الجامعة على مستجدات العمل في هذا الصرح التكنولوجي الضخم الذي يمثل ركيزة أساسية في خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بشكل كامل، مشدداً على أن إنجازه يمثل خطوة حاسمة نحو رفع كفاءة البنية الأساسية المعلوماتية للجامعة، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لجميع طلاب الجامعة بشكل شامل، تحقيقاً للشفافية والدقة في العملية التعليمية.

وفيما يخص مبنى إدارة الجامعة الجديد، تابع الدكتور محمد حسين معدل الإنجاز طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة، مؤكداً على أن الهدف الأساسي من إنشاء المبنى هو تجميع الإدارات المركزية لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية على منسوبي الجامعة.

الجداول الزمنية 

أكد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشاريع، لضمان دخول هذه المنشآت الجديدة في الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يدعم التوسع النوعي للجامعة ويخدم العملية التعليمية والإدارية، مشددا ًعلى ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة، لدعم المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، مؤكداً حرص الجامعة على رفع كفاءة البنية التحتية والموارد البشرية للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تفقد مشروعات تنموية دعم المواقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد