ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظات

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد حنتيرة عميدا لكلية الطب بجامعة طنطا

كلية الطب بجامعة طنطا
كلية الطب بجامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد سيد عبدالرحمن حسن فوزي حنتيرة، عميدًا لكلية الطب، جامعة طنطا.

توجيهات جامعة طنطا

حصل الدكتور محمد حنتيرة على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 1999 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة طنطا، وماجستير في الأمراض الصدرية في أبريل 2004 بتقدير عام جيد جدًا من كلية الطب بجامعة طنطا، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص في أكتوبر 2009 من كلية الطب بجامعة طنطا، وتدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الأمراض الصدرية بالكلية اعتبارًا من 14‏/6‏/2004، ومدرسا مساعدا اعتبارًا من 29‏/1‏/2005، ومدرسا اعتبارًا من 29‏/12‏/2009، وأستاذ مساعد اعتبارًا من 30‏/12‏/2014 ، وأستاذًا بذات القسم اعتبارًا من 30‏/12‏/2019.

قرار رئاسي 

شغل د. حنتيرة العديد من المناصب منها عضو مجلس أمناء المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2013-2015، ‏نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2014-2015، ‏ثم مديرًا للمستشفى الرئيسي بجامعة طنطا اعتبارًا من 2019 حتي 2021، ثم وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من نوفمبر 2021، وقائما بعمل عميد الكلية من سبتمبر 2025.

