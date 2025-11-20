قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد حنتيرة عميدا لكلية الطب بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد سيد عبدالرحمن حسن فوزي حنتيرة، عميدًا لكلية الطب، جامعة طنطا.

حصل الدكتور محمد حنتيرة على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 1999 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة طنطا، وماجستير في الأمراض الصدرية في أبريل 2004 بتقدير عام جيد جدًا من كلية الطب بجامعة طنطا، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص في أكتوبر 2009 من كلية الطب بجامعة طنطا، وتدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الأمراض الصدرية بالكلية اعتبارًا من 14‏/6‏/2004، ومدرسا مساعدا اعتبارًا من 29‏/1‏/2005، ومدرسا اعتبارًا من 29‏/12‏/2009، وأستاذ مساعد اعتبارًا من 30‏/12‏/2014 ، وأستاذًا بذات القسم اعتبارًا من 30‏/12‏/2019.

شغل د. حنتيرة العديد من المناصب منها عضو مجلس أمناء المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2013-2015، ‏نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2014-2015، ‏ثم مديرًا للمستشفى الرئيسي بجامعة طنطا اعتبارًا من 2019 حتي 2021، ثم وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من نوفمبر 2021، وقائما بعمل عميد الكلية من سبتمبر 2025.