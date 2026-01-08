وزارة الصناعة تنفي امتلاك كامل الوزير أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الصناعة بشكل قاطع وجود أي حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع «فيسبوك»، يخص الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤكدة أن جميع الحسابات والصفحات المنسوبة إليه على هذه المنصات لا تمت له بصلة.



وشددت الوزارة على أن الفريق كامل الوزير لا يمتلك أي حساب شخصي أو رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الحسابات المتداولة والمنتحلة لاسمه أو صفته تُعد حسابات مزيفة، وأن وزارة الصناعة غير مسؤولة عما يُنشر من أخبار أو تصريحات عبر هذه الصفحات.



وأكدت الوزارة أن أي تصريحات أو بيانات منسوبة للوزير يتم تداولها عبر تلك الحسابات غير صحيحة ولم تصدر عنه، كما أن أي تواصل يتم من خلال القائمين على هذه الصفحات بادعاء أنهم يمثلون الفريق كامل الوزير هو تواصل غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة.



وأعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الحسابات المزيفة، لردع محاولات انتحال الصفة ونشر الادعاءات والأكاذيب التي من شأنها تضليل الرأي العام.



وأوضحت الوزارة أن جميع تصريحات وأنشطة الفريق مهندس كامل الوزير يتم نشرها حصريًا عبر المنصات الرسمية لوزارتي الصناعة والنقل، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموقعين الإلكترونيين الرسميين للوزارتين، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في متابعة أخبار وتصريحات الوزير.