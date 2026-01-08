قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على تطبيق «دعم المستثمرين» بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها إلكترونيًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أطلقت وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS، في خطوة تستهدف مواكبة التحول الرقمي وتسهيل تعامل المستثمرين الصناعيين مع الوزارة والجهات التابعة لها، عبر منصة موحدة لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.


ويُعد التطبيق حلقة وصل مباشرة بين المستثمرين ومنظومة الجهات الأعضاء بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بما يشمل وزارات البيئة، والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل، إلى جانب البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويستهدف التطبيق ربط طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة، بما يساهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التعامل مع الملفات الصناعية المختلفة.


ويتيح التطبيق للمستثمر إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، مع تلقي إشعار فوري على الهاتف يفيد بتوجيه الطلب إلى الجهة المعنية. كما يتم إخطار المستثمر بالرد النهائي فور صدوره عبر التطبيق نفسه، مع إمكانية إرسال طلب استعجال في حال تأخر الرد.


ولإنشاء حساب على التطبيق، يقوم المستثمر بتسجيل بياناته الشخصية التي تشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والنشاط، والمحافظة، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء «شكوى» أو «استفسار».


وتتمثل خطوات تقديم الشكوى أو الاستفسار في الدخول إلى التطبيق والضغط على «ابدأ»، ثم تسجيل البيانات الشخصية في حال الاستخدام لأول مرة، يليها اختيار نوع الخدمة، وتدوين عنوان وموضوع الشكوى أو الاستفسار، مع إمكانية إرفاق مستندات داعمة في صورة صور بحد أقصى خمس صور، ثم الضغط على «سجل» لإرسال الطلب.


كما يتيح التطبيق للمستثمر الدخول إلى حسابه الشخصي من خلال صفحة «بروفايل» لمتابعة موقف الشكوى أو الاستفسار، والاطلاع على الردود الواردة، أو إرسال استعجال عند الحاجة، بما يعزز من كفاءة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية المعنية.


ويمكن تحميل تطبيق «دعم المستثمرين» من خلال متجر Google Play لمستخدمي أندرويد، أو من خلال App Store لمستخدمي iOS، ضمن جهود وزارة الصناعة لتعزيز الخدمات الرقمية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

