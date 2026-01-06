قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة استباقية.. وزيرة البيئة توجه بتطوير آليات رصد مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
التعليم: بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .. السبت
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري
القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية
الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة
تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه
مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل منتجة.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد نائب رئيس الوزراء ، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تتخذها وزارة الصناعة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات الواعدة، وعلى رأسها صناعات السيارات والأتوبيسات، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأعلاف وغيرها، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار هذه المذكرة لتنمية المشروعات الصغيرة، من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز، بما يحقق التكامل الصناعي في جميع حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير، أن لجنة التسيير المشكلة من الجانبين ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بإقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين، تعمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية على إقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، لخدمة المصانع الكبيرة وتحقيق الاكتفاء من المكونات ومستلزمات الإنتاج داخل كل منطقة صناعية.

من جانبه، أكد  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب هذه المشروعات، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال التصنيع، وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، موضحًا أن هذا التعاون المشترك سيتم تنفيذه داخل المجتمعات والمناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة، وكذلك شباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بمختلف القطاعات الصناعية.

الصناعه المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

جبران خلال استقباله ممثل الكنيسة الانجلية

الكنيسة الإنجيلية تقدم مقترحٍا بشأن إجازات الأعياد الدينية للمسيحيين

جانب من الفعالية

العمل تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لـ "برايل" وتؤكد دعمها لتمكين ذوي الإعاقة البصرية

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد