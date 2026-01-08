تباين أسعار المعادن في البورصة العالمية اليوم

تتغير أسعار المعادن في البورصة العالمية علي مدار الساعة، وسجلت تباينا مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار المعادن في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026.

وجاءت أسعار المعادن الآن:

-سجل سعر الذهب في البورصة العالمية 4452.36 دولارا للأوقية الواحدة.

-تراجع سعر الفضة في البورصة العالمية لنحو 75.88 دولار للأوقية الواحدة.

-صعد سعر النفط الخام في البورصة العالمية لنحو 57.03 دولار للبرميل الواحد.

- سجل سعر نفط برنت في البورصة العالمية نحو 61.16 دولار للبرميل الواحد.

-انخفض سعر النحاس في البورصة العالمية لنحو 12.5 ألف دولار للطن الواحد.

-ارتفع سعر الألومنيوم في البورصة العالمية لنحو 3090 دولار للطن الواحد.

-انخفض سعر الغاز الطبيعي عالميا ليسجل 3.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية.