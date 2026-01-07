تراجع طفيف.. أسعار المعادن والنفط عالميا

سجلت أسعار المعادن عالميا، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار اليومين الماضيين عدا سعر الغاز الطبيعي.
يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار المعادن في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.
وجاءت أسعار المعادن الآن:
- سجل سعر الذهب في البورصة العالمية 4448 دولارا للأوقية الواحدة.
- بلغ سعر الفضة في البورصة العالمية 77.33 دولار للأوقية الواحدة.
- وصل سعر النفط الخام في البورصة العالمية 56.38 دولار للبرميل الواحد.
- سجل سعر نفط برنت في البورصة العالمية 60.18 دولار للبرميل الواحد.
- بلغ سعر النحاس في البورصة العالمية 13 ألف دولار للطن الواحد.
- وصل سعر الألومنيوم في البورصة العالمية 3089 دولار للطن الواحد.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي عالميا ليسجل 3.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتتغير أسعار المعادن على مدار تعاملات البورصة العالمية.