رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

أكد خالد العرفى رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ، غرس 125 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز ، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.