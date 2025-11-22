جامعة طنطا تفتتح الملتقى التوظيفي الثالث لكلية التجارة بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية|صور

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم الملتقى التوظيفي الثالث الذى نظمته كلية التجارة بمشاركة ما يزيد عن 30 شركة ومؤسسة وكيان من مختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيرة عبد الدايم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

خلال جولته بالملتقى التوظيفي، التقى رئيس الجامعة بالطلاب والخريجين في مقار الشركات المختلفة أثناء عقد المقابلات الشخصية، مؤكداً على أن الملتقيات التوظيفية تعد بمثابة الجسر الحيوي الذي يربط بين خرجي الجامعة الأكفاء واحتياجات سوق العمل المتطورة، مؤكداً أن الملتقى اليوم يعد فرصة استثنائية حقيقية لتوفير فرص عمل حقيقية وتدريبية، حيث يتيح الفرصة للطلاب والخريجين للالتقاء المباشر بممثلي أكثر من 30 شركة ومؤسسة، والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة ومتطلبات كل وظيفة، وكذلك إجراء المقابلات الشخصية الفورية.

أضاف رئيس الجامعة أن الملتقى التوظيفي اكتسب أهمية مضاعفة هذا العام من خلال مشاركة عدد من جامعات إقليم الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وهو ما يؤكد على دور جامعة طنطا القيادي، مضيفاً أن هذه المشاركة الموسعة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة خريجي الاقليم بالكامل وضمان توافق مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور محمود سليم، إلى الأهمية الاستراتيجية لتنظيم هذا الملتقى التوظيفي بالتنسيق مع الجامعات الشريكة في إقليم الدلتا، حيث يعمل على تأهيل طلاب وخريجي الجامعة ودمجهم بفعالية في عجلة الإنتاج، مضيفاً أنه ليس مجرد تجمع للشركات، بل هو أداة تنموية تضمن أن تتحول طاقة الخريجين إلى قوة عمل منتجة، تخدم الاقتصاد الإقليمي والوطني، وتضمن تقليص الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، وتحقق رؤية الجامعة في دعم المسيرة المهنية لأبنائها والخريجين والمساهمة الفعالة في التنمية المجتمعية.

دعم الباحثين

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور ياسر الجرف، أن مشاركة كبرى الجامعات ضمن مبادرة 'تحالف وتنمية' وهى جامعة كفرالشيخ، وجامعة المنصورة، وجامعة السلام، وجامعة دمياط، وجامعة طنطا الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة جامعات خارج الإقليم لتعزيز التبادل المعرفي وفرص التوظيف، وهما جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس، يعكس الرؤية الجماعية لخدمة خريجي الإقليم، مشيراً إلي الحرص على عقد ورش عمل متخصصة ومهمة على هامش الملتقى لتزويد الطلاب والخريجين بمهارات المقابلات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية واحتياجات القطاعات الاقتصادية المباشرة.