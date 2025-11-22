قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة طنطا تفتتح الملتقى التوظيفي الثالث لكلية التجارة بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية|صور

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم الملتقى التوظيفي الثالث الذى نظمته كلية التجارة بمشاركة ما يزيد عن 30 شركة ومؤسسة وكيان من مختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيرة عبد الدايم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

خلال جولته بالملتقى التوظيفي، التقى رئيس الجامعة بالطلاب والخريجين في مقار الشركات المختلفة أثناء عقد المقابلات الشخصية، مؤكداً على أن الملتقيات التوظيفية تعد بمثابة الجسر الحيوي الذي يربط بين خرجي الجامعة الأكفاء واحتياجات سوق العمل المتطورة، مؤكداً أن الملتقى اليوم يعد فرصة استثنائية حقيقية لتوفير فرص عمل حقيقية وتدريبية، حيث يتيح الفرصة للطلاب والخريجين للالتقاء المباشر بممثلي أكثر من 30 شركة ومؤسسة، والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة ومتطلبات كل وظيفة، وكذلك إجراء المقابلات الشخصية الفورية.

أضاف رئيس الجامعة أن الملتقى التوظيفي اكتسب أهمية مضاعفة هذا العام من خلال مشاركة عدد من جامعات إقليم الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وهو ما يؤكد على دور جامعة طنطا القيادي، مضيفاً أن هذه المشاركة الموسعة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة خريجي الاقليم بالكامل وضمان توافق مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور محمود سليم، إلى الأهمية الاستراتيجية لتنظيم هذا الملتقى التوظيفي بالتنسيق مع الجامعات الشريكة في إقليم الدلتا، حيث يعمل على تأهيل طلاب وخريجي الجامعة ودمجهم بفعالية في عجلة الإنتاج، مضيفاً أنه ليس مجرد تجمع للشركات، بل هو أداة تنموية تضمن أن تتحول طاقة الخريجين إلى قوة عمل منتجة، تخدم الاقتصاد الإقليمي والوطني، وتضمن تقليص الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، وتحقق رؤية الجامعة في دعم المسيرة المهنية لأبنائها والخريجين والمساهمة الفعالة في التنمية المجتمعية.

دعم الباحثين 

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور ياسر الجرف، أن مشاركة كبرى الجامعات ضمن مبادرة 'تحالف وتنمية' وهى جامعة كفرالشيخ، وجامعة المنصورة، وجامعة السلام، وجامعة دمياط، وجامعة طنطا الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة جامعات خارج الإقليم لتعزيز التبادل المعرفي وفرص التوظيف، وهما جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس، يعكس الرؤية الجماعية لخدمة خريجي الإقليم، مشيراً إلي الحرص على عقد ورش عمل متخصصة ومهمة على هامش الملتقى لتزويد الطلاب والخريجين بمهارات المقابلات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية واحتياجات القطاعات الاقتصادية المباشرة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا أعضاء هيئة التدريس كلية التجارة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

انطلاق احتفالية دار الإفتاء

انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد