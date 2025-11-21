جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شرطيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة أنه قتل شرطيًا فلسطينيًا أطلق النار على جندي احتياط في الضفة الغربية وأصابه، يوم الخميس، مؤكدًا اعتقال مسحلين آخرين.

جيش الاحتلال يقتل ضابطا بالشرطة الفلسطينية

وأكد جيش الاحتلال أن الاعتقالات جاءت في إطار عملياته في ثلاث مناطق تابعة للواءي منشيه والسامرة الإقليميين، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي تل، قرب نابلس، قتلت قوات اليمام مسلحا أطلق النار على جندي احتياط وأصابه خلال عملية يوم الخميس وتبين لاحقًا أنه عنصر في شرطة السلطة الفلسطينية.

أثناء تنفيذ العملية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلحا أطلق النار عليهم من سلاح بعيد المدى كما اعتقل الجيش مسلحا آخر، وهو عضو آخر في شرطة السلطة الفلسطينية، سلم نفسه خلال العملية.

وفي برقين، ألقى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، القبض على مسلح أطلق النار عليهم خلال العملية في المنطقة.