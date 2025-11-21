بوتين يكشف موقفه من خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. ويحذر أوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا لديها نَصّ خطة ترامب للتسوية، مضيفا أنه لم تتم مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا علناً، بل بشكل عام فقط.

الخطة الأمريكية لوقف الحرب في أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي إن تفاصيل الخطة الأمريكية بحاجة إلى مناقشة، موضحا أن الولايات المتحدة لا تناقش خطة السلام الخاصة بأوكرانيا بشكل مباشر مع روسيا، لأن كييف تعارضها.

وأضاف بوتين أنه لا أوكرانيا ولا أوروبا تدركان عواقب عدم فهم ما يحدث على خطوط المواجهة.

وأكد أن مدينة كوبيانسك كانت بالفعل تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل تقريبًا اعتبارًا من الرابع من نوفمبر الجاري، وكان مصير المدينة قد تقرر أخيرًا.

بوتين يحذر أوكرانيا

وأشار إلى أنه إذا كانت أوكرانيا لا تريد مناقشة مقترحات ترامب؛ فإنه على الأوروبيين أن يفهموا أن أحداث مثل تلك التي وقعت في كوبيانسك “ستتكرر”، مؤكدا استعداد روسيا لمحادثات السلام، وكذلك الحل السلمي لمشكلة أوكرانيا.

وقال الرئيس بوتين، إن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تأمين موافقة الجانب الأوكراني على خطة التسوية السلمية.