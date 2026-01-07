برعاية حكومية وشراكات عالمية.. المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

نظّم الاتحاد المصري للجولف ، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وممثلي وزارة السياحة والآثار، إلى جانب عدد من قيادات الجولف الإقليمية والدولية، ورؤساء ومسؤولي الجولات العالمية، وممثلي وسائل الإعلام، وذلك للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير رياضة الجولف في مصر، وإطلاق سلسلة مصر للجولف 2026.

وخلال المؤتمر، الذى تم عقده بنادى مدينتى للجولف أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا كاملًا للاتحاد المصري للجولف، بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إطار رؤية الدولة الشاملة لدعم وتطوير مختلف الرياضات، وتعظيم دور الرياضة كأحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري للجولف بدأ العمل خلال الفترة الماضية بفكر مختلف ورؤية واضحة، من خلال وضع استراتيجية متكاملة تستهدف التطوير الشامل لرياضة الجولف، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى فكر الشباب وتحرص على دعم جميع الأفكار المبتكرة والناجحة التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية التوسع في نشر رياضة الجولف وربطها بخطط التنمية العقارية والعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية، شمالًا وجنوبًا، إلى جانب تعزيز ارتباطها بالسياحة الرياضية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، ويدعم مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وفي كلمته، هنّأ وزير الشباب والرياضة المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رياضة الجولف تحظى باهتمام الدولة أسوة بباقي الرياضات، في إطار استراتيجية واضحة للتنوع الرياضي ونشر الممارسة، وإتاحة الفرص لجميع المستويات والفئات.

ومن جانبه، صرّح اللواء عبد الله الهاشمى، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، بأن مصر تلعب دورًا محوريًا في إعادة رسم خريطة رياضة الجولف على مستوى الوطن العربي، مؤكدًا أن المنطقة كانت في حاجة حقيقية إلى مثل هذه المبادرات الكبرى التي تسهم في تطوير اللعبة ورفع مستواها الفني والتنظيمي.

وأشاد بالدور الذي يقوم به عمر هشام طلعت مصطفى، معتبرًا أنه أحدث طفرة حقيقية في رياضة الجولف داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي، مشيرًا إلى أن مصر سبقت العديد من الدول في تدشين وتنظيم بطولات دولية كبرى وفق أعلى المعايير الاحترافية.

من جهه اخرى ، قدم كيث ووترد، الرئيس التنفيذي لجولة MENA Tour، الشكر إلى جميع الشركاء والمنظمين، مؤكدًا أن التطور الذي تشهده رياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بات واضحًا وملموسًا، سواء على مستوى التنظيم أو المنافسة.

وأوضح أن خبرته الطويلة في مجال الجولف داخل أوروبا تتيح له التأكيد على أن المنطقة تشهد تقدمًا ملحوظًا في مستوى البطولات، بما يعزز فرص الشراكات الدولية، ويدعم حضور الجولف الإقليمي على الساحة العالمية.

كما صرّح أليساندرو بيا، نائب مدير العمليات بجولة Alps Tour، بأن مشاركته في هذا الحدث تمثل له اعزازا كبيرًا، مؤكدًا أن جولة MENA Tour تُعد واحدة من أقوى الجولات الإقليمية في رياضة الجولف، ومشيدًا بمستوى التنظيم والتعاون بين الجولات المختلفة.

ومن جانبه، صرّح كريستيان أرينز، مالك شركة TPC وممثل Pro Golf Tour، بأن شركته تعمل في مجال الجولف منذ ما يقرب من 14 عامًا، وبدأت مبكرًا في استخدام البطولات الدولية كوسيلة للترويج لمصر على المستوى العالمي، مؤكدًا أن عام 2026 يمثل انطلاقة قوية لرياضة الجولف في مصر.

من جانب آخر قال جوش نورث، مدير نادي مدينتي للجولف، إن سلسلة بطولات الجولف لعام 2026 ستشهد إطلاق برنامج موسّع يضم 13 بطولة رسمية، إلى جانب 54 فعالية متنوعة، بمشاركة واسعة من لاعبي الجولف من فئتي الهواة والمحترفين، مؤكدًا أن جميع البطولات ستُقام وفق أعلى المعايير التنظيمية وبمبادئ النزاهة والاحترافية والشفافية.

ومن جانبه، صرّح المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن مصر تشهد حاليًا مرحلة فارقة في تاريخ رياضة الجولف، تعكس حجم العمل المؤسسي الذي تم إنجازه خلال العام الماضي، وتؤسس لانطلاقة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للجولف، ودعم السياحة والاقتصاد الوطني من خلال الرياضة.

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة الاتحاد قبل ما يقرب من عام، تم تقديم خارطة طريق وطنية واضحة، ارتكزت على توسيع قاعدة المشاركة، واكتشاف وتطوير المواهب، وبناء الخبرات الوطنية، واستضافة البطولات الدولية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تحولت إلى نتائج ملموسة، من بينها إنهاء العجز المالي وتحقيق فائض مالي تاريخي أعيد استثماره في برامج التطوير والناشئين ودعم المنتخبات الوطنية.

وأكد أن الجولف شهد طفرة غير مسبوقة في أعداد الممارسين، مع ارتفاع أعداد اللاعبين النشطين وتضاعف عدد الهواة، إلى جانب تحسن التمثيل المصري في التصنيفات العالمية، خاصة في فئة الناشئين.

وفي ختام تصريحاته، أعلن رئيس الاتحاد إطلاق سلسلة مصر للجولف 2026، التي تُقام خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وتضم 13 بطولة دولية للمحترفين، بإجمالي جوائز يبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بمشاركة لاعبين من أكثر من 35 دولة، مؤكدًا أن السلسلة تمثل رسالة ثقة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية والدولية في رياضة الجولف.